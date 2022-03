Bufera ad Amici, L’Allievo è stato eliminato per sbaglio, La redazione: “Dobbiamo scusarci” Fan furiosi

Ad Amici è stato eliminato l’allievo sbagliato, o almeno è questa la notizia che è stata data in anteprima. E’ iniziata da sole due settimane la fase serale della scuola per giovani talenti di Canale 5, e la sua preside è già alle prese con le anticipazioni. Maria De Filippi cerca di evitarle in tutti i modi. Le puntate infatti vengono registrate. Gli allievi sono divise in due squadre, capitanate dalle coppie di maestri: Celentano-Zerbi, Peparini-Pettinelli, Cuccarini-Todaro. Ogni sabato vengono eliminati due studenti, uno a inizio puntata e uno al suo termine. I giudici sono Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash de The Kolors.

E’ il pubblico presente in studio a fornire ai giornalisti le anticipazioni necessarie. In questo modo, i telespettatori vengono a sapere ancor prima di vedere la puntata quali saranno gli allievi eliminati di Amici. Maria De Filippi, però, ha trovato un metodo per mantenere il riserbo almeno per quel che riguarda l’eliminazione che avviene a fine puntata. Invece di ascoltare il giudizio dei tre giurati in studio, e procedere quindi all’eliminazione in presenza del pubblico, li rimanda nella casetta. E’ la sua voce che solo successivamente annuncia il nome dell’eliminato, che deve immediatamente lasciare la competizione.

Durante la seconda puntata del serale di Amici, il primo allievo a dover lasciare lo studio è stato Calma. Un ragazzo che è entrato nella scuola per giovani talenti nell’ultimo periodo, ma che ha avuto sin dal primo momento del filo da torcere soprattutto da parte di Alex, col quale ha avuto molte discussioni. Nonostante le difficoltà e i dubbi da parte di colleghi e professori, il giovane è riuscito ad arrivare al serale, dove è stato eliminato dai giudici alla seconda puntata. Una notizia che ha fatto subito il giro del web, dal momento che il pubblico in studio assiste a questa prima fase dello show.

L’errore invece è accaduto con il secondo eliminato. Ad arrivare alla competizione finale di Amici sono stati Crytical e Christian. Il primo è un altro cantante entrato in gara solo da poco tempo. Il secondo invece è il ballerino di hip hop nel quale Raimondo Todaro ha creduto sin dal primo giorno. E’ diventata famosa la sua amicizia con Christian, danzatore di latino-americano che ha dovuto abbandonare la scuola per problemi di salute, ma che è già stato ammesso per la prossima stagione. I due ragazzi sono stati mandati nella casetta, in attesa che Maria De Filippi dicesse loro chi ha perso la sfida.

Questa volta, però, le spie presenti in studio hanno cercato di conoscere in anteprima il nome dell’eliminato, e hanno riportato quello di Crytical. La pagina Twitter Amici News aveva anche riportato la notizia, e tutto il mondo del web si era convinto della veridicità di questa eliminazione. Quando sabato sera è andata in onda la puntata però, si è scoperto che ad abbandonare la scuola è stato Christian. I telespettatori sono rimasti senza parole e hanno accusato la pagina di aver dato una fake news. Moltissimi i commenti negativi per l’eliminazione dell’allievo sbagliato.

