Bufera ad Amici, Maria fa fuori un prof e lo sostituisce con Matilde Brandi. “Colpa di Alessandra Celentano”. Fan sotto choc

Era dalla fine del Gf Vip 5 che Matilde Brandi non era al centro del gossip. Ultimamente è tornare a far parlare di sé in quanto avrebbe dovuto partecipare a L’Isola dei famosi ma qualcosa é andato storto. Scopriamo cosa è accaduto. Matilde Brandi è un volto noto della tv italiana: è ballerina, showgirl e conduttrice televisiva e attrice.

Era lontano dagli schermi da un po’ di tempo sino alla partecipazione del reality più famoso, il GF VIP 5, in cui è stata eliminata nell’undicesima puntata. Dopo la fine del programma non abbiamo più sentito parlare di lei se non poco tempo fa quando si è scoperto che avrebbe dovuto partecipare ad un altro reality, l’ Isola dei Famosi 22.

La Brandi era in lista per sbarcare sulle spiagge dell’Honduras, avrebbe dovuto essere nel nuovo cast di Ilary Blasi ma, il suo nome poi è sparito dal cast ufficiale. Non si è trattato di voci di corridoio perché le trattative per partecipare a L’isola ci sono realmente state. Precisamente, c’è stata una proposta e molto probabilmente lei ci ha anche pensato per un po’, per poi rinunciare. La sua è stata una rinuncia doverosa tanto che ha spiegato i motivi che l’hanno portata a rinunciare a diventare una nuova naufraga.

In un’intervista su Super Guida Tv, Matilde Brandi ha spiegato che è stata lei a dire ‘NO’ alla Blasy che adora tantissimo e apprezza la sua conduzione. Anche per questo motivo si è dispiaciuta ulteriormente per la sua decisione. “Mi è dispiaciuto molto quest’anno non averla potuta fare per miei problemi personali. Adoro l’Isola e il contatto con la natura, poi non ho paura per il non mangiare, lo stare lontano da casa purtroppo ha condizionato la mia scelta spero in futuro di poterla fare”. Dunque tra i motivi rientrano, senza dubbio, quelli personali e privati, in particolar modo quelli familiari.

Quale sarà il futuro lavorativo di Matilde?

Nonostante questa dolorosa decisione, Matilde Brandi non ha intenzione di rinunciare alla televisione, magari spera di prender parte ad un programma che non l’allontani molto da casa. L’Honduras si trova nell’altra parte del mondo, a migliaia di km dall’Italia, quindi, per lei sarebbe stata molto difficile partire anche perché ha due figlie. Ricordiamo che Matilde oltre ad essere un’attrice è soprattutto ballerina per cui il programma perfetto per lei è, senza dubbio, Amici. Il programma di Maria De Filippi, infatti, viene registrato a Roma, città di Matilde.

Infatti, pare proprio che la Brandi si sia candidata per partecipare al talent show come giudice o come professoressa. “Apprezzo tantissimo Amici. Mi piacerebbe fare il giudice perché ne ho le competenze. Io do ragione ad Alessandra Celentano che la danza non è per tutti, ma non per il fisico ma per la passione vera che devi mettere in campo e la hanno pochi.” Insomma la Brandi potrebbe essere la giusta competitor della celentano, e l’unica che potrebbe tenerle testa.

Chissà che la De Filippi non accetti la proposta di Matilde anche perché, come sappiamo, alcuni dei prof di Amici lasceranno il programma dopo la finale. Dunque, la showgirl potrebbe prendere parte anche nel cast dei prof e non solo come giudice. Non ci resta che aspettare la risposta di Maria e la formazione del cast della nuova edizione di Amici per sperare di vedere la ballerina di nuovo in tv.

