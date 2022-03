Bufera ad Amici, Raimondo Todaro lascia la scuola: scoperte raccomandazioni e accordi. Cos’è successo

Amici 21, furibonda lite Todaro vs Celentano: lui minaccia di lasciare la scuola. In vista del serale gli animi si accendono e si fanno più frequenti le liti tra professori. In attesa della prima puntata del serale di Amici 21 prevista per sabato 19 marzo 2022, a far scoppiare una feroce litigata tra i maestri di ballo Alessandra Celentano e Raimondo Todaro è stato l’allievo Nunzio, che secondo la maestra è stato giudicato da amici del suo professore.

Da qui la critica della professoressa di danza classica verso Todaro: “Credo di dire nulla di male se dico che i giudici esterni siano amici tuoi, metti in discussione le critiche di tre giudici internazionali su Nunzio, e ho Nancy titolata a darmi pareri tecnici. Dire che loro sono incompetenti è una mancanza di rispetto”.

Amici 21, scoppia la lite tra Alessandra Celentano, la sua assistente Nancy e Raimondo Todaro

Raimondo Todaro è sbottato, rimandando le accuse al mittente: “È un’insinuazione che non mi piace, il giudice Massimiliano Sodini, esperto di danze latino-americane è mio testimone di nozze. Non è che se hanno la mia opinione sono amici e se non hanno la mia opinione non sono amici” ha ribadito, affermando di avere molti amici nello showbiz. A questo punto però è intervenuta Nancy Berti, assistente della Celentano, che ha accusato Todaro di non essere in grado di giudicare.

Todaro minaccia di lasciare Amici 21: la reazione di Alessandra Celentano

Nel sentire queste parole, l’ex ballerino di “Ballando con le Stelle”, fuori di sé, ha minacciato di lasciare il talent. Così Alessandra Celentano ha cercato di riportare la discussione in termini meno accesi: “Quando tu dici al nostro allievo latinista Leo che ‘peggiorerai con Alessandra e Nancy’, accendi tu lo scontro. Se tu le dai dell’incompetente agli altri”.

Quindi ha ricordato a Todaro il precedente del suo pupillo Leo: “Se un giudice esperto di latino dà un 9 a Leo e tu lo sminuisci, capisci che succede poi?”. Al che Todaro ha concluso: “Si può non essere d’accordo, non è accanimento con Leo”. Infine è andato via sbattendo la porta. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi