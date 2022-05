Bufera ad Amici, Retroscena choc. Rudy Zerbi confessa: “è tutta finzione, ecco cosa succede davvero”. Fan increduli

Ad Amici gli scontri non mancano mai, soprattutto quelli tra i prof. Negli ultimi giorni protagonista di accese discussioni è stato Rudy Zerbi. Il coach di canto non ce l’ha fatta più e ha detto la sua su gli altri prof della scuola. Li ha accusati di buonismo e di voler solo accaparrarsi qualche applauso in più da parte del pubblico. Ormai sappiamo che nella scuola di “Amici” gli scontri tra professori sono più attesi di quelli tra i giovani concorrenti. I ragazzi infatti, negli ultimi anni hanno dimostrato grande armonia e rispetto reciproco.

Le divergenze tra professori, invece, si fanno sempre più frequenti. Rudy Zerbi, già dall’anno scorso era stato protagonista di duri scontri con la Pettinelli, e quest’anno si è aggiunta alla lista anche la Cuccarini. Zerbi infatti contesta spesso i metodi che le due insegnanti adottano con i propri alunni. Rudy è forse il più temuto, ed è considerato spesso come il più severo dello staff, cosa che però lui stesso smentisce.

Durante l’intervista con il settimanale “Gente” parlando di Anna e Lorella dice che spesso non fanno che illudere i ragazzi con il loro buonismo, facendogli credere di poter far più di quello che possono. Lo reputa un buonismo fine a se stesso, finto, che serve più a loro per essere ben viste dal pubblico. Lui invece preferisce essere chiaro fin dal principio, anche se questo comporta rivelare crude verità. A Rudy insomma, sta più a cuore la schiettezza che l’essere applaudito.

Rudi ha poi fatto una rivelazione durante la medesima intervista: “ non ero uno studente modello”. Durante le puntate di amici lo vediamo sempre impeccabile, preciso, esigente e molto severo. Ci aspetteremmo, di conseguenza, che in passato sia stato proprio ciò che pretende oggi dai suoi allievi, ma non è così. ha rivelato di essersi sempre impegnato nel limite di quel che era necessario e si accontentava anche di voti non altissimi. Però Zerbi aggiunge di aver sempre rispettato i suoi professori, ed è quello che invita a fare ai suoi figli.

Durante l’intervista Rudy menziona anche Alessandra Celentano, con la quale ormai da due anni fa coppia fissa. I due sono amici di vecchia data, ancora prima di aver iniziato a lavorare insieme ad Amici. Tra i due c’è molta complicità e lo si vede anche nelle analogie rispetto al loro modo di insegnare. Entrambi ci tengono alla precisione e alla disciplina, presentandosi come professori autorevoli. Zerbi ha dichiarato tutta la stima che ha per la Celentano, che apprezza molto soprattutto per la coerenza che dimostra sempre.

Ma Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non sono solo questo. I due durante il serale, già dallo scorso anno, hanno dimostrato di essere estremamente ironici ed auto-ironici e di essere in grado di mettersi alla prova anche dal punto di vista comico e in cose che non gli competono. I loro spettacolini sono ormai il momento più atteso della serata, divertendo sia il pubblico che la stessa Maria de Filippi.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera ad Amici, Retroscena choc. Rudy Zerbi confessa: “è tutta finzione, ecco cosa succede davvero”. Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.