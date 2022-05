Bufera ad Amici, Ufficiale: Fatti fuori due prof e già sostituiti. Arriva proprio lui, Fan in delirio. Ecco chi va e chi viene

Domenica 15 maggio si è conclusa la ventunesima edizione di Amici con la vittoria del cantante Luigi. Nonostante siano passati pochissimi giorni dalla fine del talent, ci sono già molte news circa la nuova edizione che inizierà a settembre. Alcune anticipazioni riguardano il cast dei professori e indiscrezioni rivelano che ci saranno due nuovi ingressi. Scopriamo di chi si tratta.

Il talent show di Maria De Filippi, da poco conclusosi con un’ulteriore edizione di successo, è già a pronto a ripartire. A breve si apriranno i casting per i nuovi allievi ma non solo. Il cast della nuova edizione di Amici subirà dei cambiamenti anche per quanto riguarda i coach. Alcuni professori, infatti, non hanno ancora rinnovato il contratto, altri si. Tra questi ultimi rientrano, senza dubbio, la maestra di ballo Alessandra Celentano e il prof di canto Rudy Zerbi, ormai veterani del programma. La coppia è stata di nuovo confermata e ha assicurato il loro posto.

Tra i professori della prossima edizione di Amici ci sarà anche la prof di ballo Veronica Peparini e, a dispetto di quanto si era ipotizzato, anche Raimondo Todaro, ballerino, avrebbe firmato già il rinnovo di contratto. Quest’ultimo, infatti, non hai mai fatto mistero di essersi trovato molto bene nella nuova avventura targata Mediaset dopo tanti anni passati nel programma di Rai 1, Ballando con le stelle. Chi lascerà, allora, il talent?

Pare proprio, come si anticipava qualche settimana fa, che non rivedremo nella nuova edizione di Amici la prof Anna Pettinelli poiché non ha ancora rinnovato il contratto prendendosi del tempo per pensarci. La coach di canto vorrebbe ritornare a dedicarsi esclusivamente alla radio di cui è conduttrice da numerosi anni ormai. Anche per la Cuccarini c’è ancora un punto interrogativo.

La maestra, sia di ballo per la prima edizione che di canto per la seconda, potrebbe essere fuori dal cast dei prof perché dovrebbe partecipare ad un altro programma, Striscia la Notizia. Le due sarebbero le più papabili all’addio. Si vocifera, dunque, che ci saranno due new entry che andrebbero a sostituirle. Per una sia tratta di un grande ritorno, ossia quello di Giusy Ferreri che ha già ricoperto il ruolo di insegnante ad Amici 17-18. La notizia bomba riguarda il cantautore romano Achille Lauro, del tutto nuovo sia nelle vesti di prof sia nel programma di Maria.

I fan più accaniti sono già in fremito per il possibile arrivo di Lauro, un personaggio molto estroso e talvolta anticonformista tanto da poter creare sicuramente molte dinamiche nel programma. I due sarebbero proprio in cima alla lista dei desideri della De Filippi. Saranno loro i nuovi volti del talent o, a sorpresa, il cast dei professori resterà invariato? Lo scopriremo molto presto. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera ad Amici, Ufficiale: Fatti fuori due prof e già sostituiti. Arriva proprio lui, Fan in delirio. Ecco chi va e chi viene proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.