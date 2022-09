La nuova edizione di Amici, amatissimo talent show di Maria De Filippi, ha aperto le porte della scuola domenica 18 settembre con la prima puntata su canale 5. Tante sono le novità del programma, in particolare quelle riguardanti i prof. Dietro ai banchi dei coach, infatti, abbiamo ritrovato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, Arisa ed Emanuel Lo. Dunque, non abbiamo rivisto Veronica Peparini ed Anna Pettinelli. Se per quest’ultima non è stata una sorpresa siccome aveva già preannunciato di voler tornare a fare il suo lavoro in radio, su Veronica qualcosa non torna.

Veronica Peparini, dopo tanti anni di collaborazione ad Amici, è stata fatta fuori e il motivo sembra ancora un mistero. Lei è entrata a far parte della scuola come insegnante di danza moderna, contemporanea e hip hop nel lontano 2013. E, proprio lì, nel 2018 ha iniziato una bellissima storia d’amore con il ballerino Andreas Müller col quale convive. Ebbene, proprio dalle parole che ha scritto su instagram il suo compagno si evince che ci sono stati dei disguidi con alcune persone del programma e che ha ricevuto delle pugnalate.

Già in estate si vociferava dell’addio della Peparini ad Amici e il gossipparo Amedeo Venza rivelò tali parole. “Dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini potrebbero esserci dei malumori con il programma”. Allora, però, la maestra di danza rispose con un post su instagram ringraziando tutti per gli anni vissuti nel programma e salutando i suoi fan. Però, prima della messa in onda della nuova puntata di domenica 18 settembre, Andreas ha scritto un lungo post su instagram quasi come se fosse una frecciatina.

[…] “Credo che in questi anni, ballerini, coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione. Hai creato talenti, mostri e copie senza neanche rendertene conto. Hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere. Me in primis. Hai pugnalate alle spalle, leccaculo intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare). Quindi oggi ti dico, continua a fare il tuo lavoro con lo stesso sorriso che hai in questa foto. Perché a differenza di tanti altri forse me compreso, tu ami davvero questo lavoro a tal punto da non considerare luoghi e persone.

Tu lo ami a prescindere e sempre il tuo lavoro brillerà perché lo fai con il cuore. Scrivo questo perché so che oggi con l’inizio di una nuova edizione di Amici, programma nella quale hai svolto il tuo lavoro e hai ricoperto un ruolo per 10 anni, può farti strano non vederti li e un incoraggiamento anche pubblico può far piacere. […]” Le parole di Andreas sono state, senza dubbio, precise e pungenti e hanno dei precisi destinatari. Di certo, non ha potuto fare nomi né si possono sbilanciare su cosa sia realmente accaduto altrimenti si alzerebbe un grosso polverone mediatico.

Con il suo ennesimo post, però, il ballerino ha voluto dare tutto il suo conforto e la sua vicinanza alla sua amata. Veronica, ha risposto sotto al post con un cuore e un’emoticon con le lacrime quasi come se volesse avvalorare quanto scritto e ringraziandolo pere il suo amore. Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Bufera ad Amici, Veronica Peparini sbotta: “Mi hanno pugnalata alle spalle. Ecco chi mi ha voluta fuori”. Lo sfogo choc scritto su Più Donna da Imma Bartolo.