Bufera al Gf vip, volano schiaffi dopo la finale del Grande Fratello Vip. Manila Nazzaro racconta tutto. Fan sotto choc

Le amicizie nate nel Grande Fratello Vip non hanno futuro, come dimostra il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, interrotto appena le due donne sono uscite dalla casa più spiata d’Italia. Sin dal primo momento nel reality tra loro è nata un feeling e una comprensione che non tutti hanno compreso. Da un lato, la giovane influencer pronta a tutto pur di sfondare e impegnata in un atteggiamento aggressivo e provocante con lo scopo di ottenere clip. Dall’altro lato, l’ex Miss Italia, comprensiva e premurosa, pronta a lavare i piatti per tutti e a passare più tempo in cucina che a creare dinamiche.

Due personalità in contrasto tra loro che invece hanno trovato un punto d’incontro. C’è chi dice che Manila Nazzaro sia voluta essere protettiva nei confronti di Soleil Sorge, che a soli dieci giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip si era già inimicata gran parte della casa. C’è poi chi pensa che l’amore della prima nei confronti della seconda sia nato semplicemente da una tattica, dal momento che la giovane influencer si era rivelata molto forte al televoto. Fatto sta che per i primi mesi le due donne sono sembrate inseparabili, sempre pronte a difendersi, decantando un’amicizia che sarebbe sopravvissuta a qualsiasi cosa.

La coppia è poi diventata un trio con Katia Ricciarelli, e le tre ne hanno dette di tutti i colori sugli altri concorrenti. Questo idillio, a un certo punto, è terminato. Soleil Sorge non perdona e ha litigato ferocemente con la sua amica Manila Nazzaro. Che ha cercato debolmente di riappacificarsi alla ragazza, tenendo a unirsi a un’altra protagonista molto forte del Grande Fratello Vip e acerrima nemica della Sorge, Miriana Trevisan. Una scelta che ha lasciato molti con il dubbio, dal momento che sembra molto improbabile un cambiamento di amicizia così radicale.

Gli ultimi giorni, però Manila Nazzaro ha di nuovo provato ad avere un rapporto con Soleil Sorge, arrivando addirittura a nominarla come probabile finalista del Grande Fratello Vip. E’ stata anche la sua, tra le altre nomination, a mandare la bionda al televoto insieme al suo amico Davide. Il pubblico ha scelto lui e la donna ha dovuto immediatamente abbandonare la casa. Ma è stata seguita dalla sua amica nemica, che ha lasciato il reality alla puntata successiva. Da quel momento, le due non si sono più sentite e le loro strade si sono divise irrimediabilmente, come si capisce dal post pubblicato dall’ex Miss Italia.

Oggi si terrà la finale del Grande Fratello Vip e Manila Nazzaro è molto emozionata, insieme a tutti gli altri Vipponi: “Stasera terminerà qualcosa che per noi non si può definire solo programma televisivo. Mi porterò dentro i cuori belli conosciuti dentro, il vostro affetto immenso e la stima di una grande donna e collega, Adriana Volpe. E aggiungo Aldo, Francesca, Ainette, Carmen, Jo, Gianmaria, Manu e Lulù. Ho avuto compagni di viaggio stupendi”. Non compare il nome di Soleil Sorge e quando glielo fanno notare la donna risponde senza lasciare dubbi: “Ho visto molto purtroppo e ne sono molto amareggiata, non siamo fatti per tutti. Ho imparato questa lezione”.

E voi che ne pensate? Vi è piaciuta questa edizione del Grande Fratello e ci vorreste vedere vincitore o vincitrice di questa edizione? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bufera al Gf vip, volano schiaffi dopo la finale del Grande Fratello Vip. Manila Nazzaro racconta tutto. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.