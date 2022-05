Bufera al trono classico di Uomini e donne: Maria obbliga Luca scegliere. Lei gli dice no. Fan sconvolti

Uomini e donne sta per giungere alle ultime puntate di questa stagione per poi ritornare a settembre. Dunque, è tempo di scelte e due tronisti del trono classico stanno per fare la scelta che potrebbe cambiare la loro vita. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto nel programma di Maria De Filippi, tanto da farla infuriare. Scopriamo cosa sta accadendo.

Il longevo programma Uomini e donne quest’anno è risultato un po’ diverso rispetto agli altri anni. Sicuramente gli ultimi due-tre anni sono assolutamente diversi sia a causa del Covid 19 sia per aver unito in un’unica puntata entrambi i troni, classico ed over. Altro elemento caratterizzante la stagione 2022 è che i protagonisti sembrano che non sappiano realmente cosa volere e di stare lì solo per accaparrarsi la notorietà. D’altronde questo sta accadendo spesso all’interno del programma che, ormai, viene visto come un trampolino di lancio nella tv.

Prima della puntata finale, i due tronisti del trono classico devono decidere chi possa essere la donna o l’uomo della loro vita. I protagonisti in questione sono Luca Salatino e Veronica Raimondi. Proprio per quest’ultima, secondo Maria De Filippi, appare già scontato chi possa essere la scelta. Per il tronista romano, invece, sono rimaste solo Soraia Allam Ceruti e Lilli Pugliese. In seguito all’ uscita di scena di Aurora Colombo, dunque, Luca si trova di fonte ad un bivio. Chi sceglierà? I dubbi sono insistenti perché la maggior parte dei telespettatori credeva che la fortunata sarebbe stata proprio Aurora.

La stessa Aurora, in un’intervista per il canale Youtube Mondo Tv 24, dichiarò di aver avuto l’impressione di essere lei la prescelta se non fosse andata via. Molti telespettatori e anche alcuni nello studio di Uomini e donne, non vedono Luca affatto preso dalle due corteggiatrici rimaste tanto da ritenere che si trattasse di una e vera e propria scelta forzata, cosa che ha affermato anche la Colombo. Anche un’altra tronista condivide tale pensiero. Si tratta di Roberta Giusti che ha scelto Samuele Carniani, con il quale la storia d’amore procede alla grande.

Su Instagram, rispondendo alle domande dei fan, svela come secondo lei potrebbe terminare il trono di Luca. “Ero convinta che avrebbe scelto Aurora e sono convinta anche adesso che, se lei non si fosse comportata in quel modo, sarebbe stata lei la scelta, lui era proprio partito per lei. Per come stanno le cose a oggi, almeno da quello che vedo, credo Soraia.” Ma molto probabilmente lei capendo di essere una scelta forzata gli dirà di no. Per quanto riguarda Veronica Rimondi, invece, sembra proprio che la sua scelta sia scontata e ricadrebbe su Matteo e non su Federico o Andrea.

L’interesse che prova nei suoi confronti è palpabile tanto da far intervenire anche Maria De Filippi. E’ raro che la conduttrice esponga delle opinioni personali a Uomini e donne ma questa volta l’ha fatto con la tronista mettendola con le spalle al muro. “Con sincerità Veronica, al posto di Andrea anche io la penserei allo stesso modo! Potevi ballare con Andrea e finiva lì. Quello che oggi hai dimostrato è un reale interesse per Matteo, indipendentemente da quello che senti per Federico e Andrea. Il tuo interesse oggi era capire perché Matteo non si fosse mosso. Ed era prioritario, molto più degli altri.”

Chi sarà, dunque, la scelta di Veronica?

Maria prosegue, quasi adirata, rivolgendosi poi ai corteggiatori Federico e Andrea. “È un cosa con cui voi dovreste farci i conti. Può cambiare idea… può sbagliare Matteo… Ma è una realtà che lui le piace”. Rimarca poi il suo pensiero: “Matteo le interesse di più”. Tutti, in studio, concordano con le parole della conduttrice. Lo scopo del programma è trovare l’amore: riusciranno i tronisti in questa impresa? E Veronica sceglierà proprio Matteo? In questo caso non ci sarebbe alcun problema, ma Maria vuole solo sottolineare la realtà delle cose come è suoi solito fare da persona molto rispettosa. Mancano pochissime puntate e scopriremo tutto.

L’articolo Bufera al trono classico di Uomini e donne: Maria obbliga Luca scegliere. Lei gli dice no. Fan sconvolti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.