Bufera Alessandra Celentano, Ecco perché Maria non la caccia, Svelato il legame segreto che le unisce

L’unico motivo per il quale Alessandra Celentano mantieni il suo posto ad Amici di Maria De Filippi è il pubblico e il patto che la lega a Maria de Filippi. Almeno secondo Alessandro Cecchi Paone che ha risposto alla domanda di una sua lettrice sul perchè la Celentano conservi il posto nonostante non sia particolarmente simpatica. La professoressa è tra le più difficili che la famosissima scuola per giovani talenti abbia mai avuto. La sua severità è conosciuta ormai dall’Italia intera. C’è chi la approva e chi la critica. Soprattutto, in molti pensano che a volte esagera. La maestra è dura in primis con i suoi stessi alunni, che reputa sempre i migliori. Ma è con i ballerini scelti dai suoi colleghi che mostra il lato più crudele, mettendo in risalto tutti i loro difetti e portandoli a dubitare di se stessi.

Solo l’anno scorso abbiamo visto Alessandra Celentano accanirsi nei confronti di Rosa, instillandole delle insicurezze che la ragazza si è portata dietro per tutta la durata di Amici. Quest’anno è su Serena in particolare che si stanno concentrando le sue attenzione. Ma allievi a parte, quel che stupisce di più è che la professoressa abbia da ridire anche sui suoi colleghi. L’anno scorso inscenava continuamente battibecchi con la nuova arrivata, Lorella Cuccarini. Adesso che la show girl è passata a essere insegnante di canto, però, le loro divergenze si sono appianate e le sue battute sono volte altrove.

E’ Raimondo Todaro, nuovo grande acquisto di Maria De Filippi ad Amici, ad aver conquistato le antipatie di Alessandra Celentano. Sembra proprio che la terribile maestra ce l’abbia con i nuovi arrivati, applicando ogni volta una sorta di bullismo di anzianità per metterli al loro posto. E potrebbe essere proprio questo il motivo del suo comportamento. Evidentemente la donna vuole mantenere ben saldo il suo ruolo di reginetta del ballo della scuola per giovani talenti, e non vuole lasciare che nessun altro personaggio mini la sua posizione. Ma come reagisce la padrona di casa?

Maria De Filippi guarda tutto dall’esterno senza quasi intervenire. Sono anni che osserva Alessandra Celentano criticare questo e quello senza peli sulla lingua, diventando di anno in anno più crudele. Ma allora perché la presentatrice non la elimina dal cast di professori? Il motivo è semplice secondo Cecchi Paone. Al pubblico le esternazioni dell’insegnante piacciono, e anche parecchio. La moglie di Maurizio Costanzo è ben consapevole di quali sono le dinamiche che alzano lo share delle sue trasmissioni. I litigi imperversano tra Uomini e Donne e Amici e lei resta lì a guardare tutto, divertendosi.

Infatti, è sempre stato evidente che nei momenti di discussione gli ascolti sono più elevati. Questo vuol dire che le battute di Alessandro Celentano colpiscono il pubblico ancor più delle meravigliose esibizioni dei giovani in gara, che ci regalano sempre emozioni diverse. C’è da dire che, nonostante il suo carattere difficile e la sua estrema severità, nel corso degli anni ci siamo tutti affezionati alla figura dell’insegnante e sarebbe difficile immaginare Amici senza di lei. Non solo, quest’anno adoriamo il modo in cui Raimondo Todaro le tiene testa e vogliamo vedere chi l’avrà vinta. I professori, alla fine, si sfidano a colpi di allievi nel serale del sabato. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

