Bufera alla Festa di Romina Carrisi, Loredana Lecciso è stata cacciata. Il retroscena choc, cos’è successo

Romina Jr Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power ha fatto una confessione in merito alla situazione che c’è a Cellino San Marco. Secondo le sue parole, in casa Carrisi non si respira una bell’aria familiare e di armonia. Il motivo è da riscontrare sempre nella presenza di Loredana Lecciso che, nonostante siano passati tanti anni, risulta ancora ingombrante per tutti. Le dichiarazioni sono state davvero inaspettate ma hanno ricevuto il consenso di buona parte del popolo del web. Vediamo di cosa si tratta.

Sono passati ormai circa 25 anni dalla fine del matrimonio tra Albano e Romina Power. I due hanno avuto quattro figli, Cristel, Yari, Romina Jr e Ilenia, scomparsa da molti anni. Insieme hanno vissuto una vita felice a Cellino San Marco, nella loro tenuta in Puglia. Agli inizi del duemila, però, il cantante intraprese una relazione con l’allora giovane Loredana Lecciso che lavorava per una tv locale pugliese. L’amore scoppiò proprio quando lei chiese ad Albano di fare un’intervista. Da quel momento tante cose sono cambiate, sono nati anche due figli dalla loro relazione, Jasmine e Albano Jr.

Il rapporto tra Albano e la Lecciso è sempre stato molto altalenante, esposto al gossip e ai riflettori tanto che il pubblico non ha mai amato la neo coppia e ha sempre sperato che il cantautore potesse ritornare su suoi passi e tornare con Romina Power. Il problema di essere una celebrità di fama mondiale è proprio quello di essere molto esposti non solo per la sfera lavorativa ma anche quella privata. Infatti, ciò ha causato molti disagi alla famiglia Carrisi, in particolare ai figli che hanno spesso assistito a diatribe del triangolo Loredana- Albano- Romina Power.

Motivo di numerosi litigi è proprio il fatto che, nonostante sia finita da anni tra i due cantanti, tra loro c’è sempre un filo invisibile che li lega caratterizzato dall’amore per i figli, dal bene che resta sempre e dalla sfera lavorativa in quanto i due sono ancora una coppia sul palco. Ciò molto spesso, ha scatenato la gelosia di Loredana Lecciso seguita dalla reazione dei figli tra cui, una in particolare, Romina Jr. Quest’ultima, spesso parla della sua famiglia al programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, in cui è una presenza fissa. E, proprio qualche giorno fa, si è sfogata sui social in seguito a diverse domande che le hanno posto. In particolare, un utente le ha chiesto se le manca Cellino San Marco.

La risposta di Romina Jr ha spiazzato tutti: “La Cellino degli anni ’90, si. Mi manca tantissimo”. Oltre allo gelo iniziale delle sue parole, ha ricevuto anche molti consensi perché non solo a lei, ma anche a tanti fan mancano Albano e la Power come coppia di vita e non solo di lavoro. Gli anni novanta era il periodo in cui i suoi genitori stavano ancora insieme e non c’era affatto la presenza costante e talvolta ingombrante della Lecciso.

Anche perché ora Romina vive a Roma e sente ancor di più la mancanza e la nostalgia di quei tempi che, sicuramente, non torneranno più. A confermare l'antipatia di Romina verso la Lecciso il fatto che la donna non sia stata invitata alla sua festa i compleanno, Presenti infatti solo i genitori e la sorella Christel. A quanto pare la compagna di Albano si sarebbe risentita della cosa come se fosse stata esclusa dalla reniun familiare.

