Bufera all’Eredità: Massimo Cannoletta svela perchè è stato costretto a dire addio. Insinna distrutto, cos’è successo davvero

Massimo Cannoletta, l’ex campione dell’ Eredità è diventato un volto noto e amatissimo dai telespettatori. Nelle ultime ore ha svelato importanti retroscena. Scopriamo di cosa si tratta.

L’Eredità è il longevo game show di Rai 1, attualmente condotto da Flavio Insinna. Nel corso degli anni tanti sono stati i campioni e tra questi rientra proprio Massimo Cannoletta, campione imbattibile da 280 mila euro. Ha una laurea in Scienze Politiche e parla 5 lingue. “Il segreto sta tutto nella curiosità, prima o poi tutto il sapere ci torna utile” così ha sempre affermato.

In realtà, il 46enne ha partecipato all’Eredità già nel 2005 quando alla conduzione c’era ancora Amadeus ma allora restò in gara soltanto pochi minuti perché venne eliminato al primo round. E’ solo nel 2020, con Insinna, che è diventato un campione e un personaggio amatissimo dal pubblico soprattutto grazie alle sue capacità e alla sua cultura. Motivo per cui è diventato un ospite fisso di Oggi è un altro giorno, la trasmissione quotidiana del primo pomeriggio di rai 1 condotta da Serena Bortone. Qui Massimo si diverte a ripercorrere l’almanacco del giorno e i grandi avvenimenti accaduti nella data in cui va in onda la puntata.

L’ex campionem il 23 dicembre 2020, ha deciso di abbandonare l’Eredità lasciando i telespettatori di stucco poiché tantissimi speravano di poter continuare a vederlo in gioco e ad imparare grazie alle sue abilità. Nessuno, però, ne conosce i motivi. E’ da poco, infatti, che Cannoletta è tornato a parlare del programma e del perché ha deciso di lasciare il game show. Ha fatto delle importanti dichiarazioni una recente intervista per Libraio.it, precisando che la sua decisione è stata molto ponderata e ragionata.

“Quando è arrivato il momento di andarmene, il 23 dicembre, mi sembrava brutto liquidare tutto con parole di circostanza. Ho guardato Flavio negli occhi, non volevo dire ‘mi ritiro e me ne vado’, e così ho scelto una formula più soft che mi è venuta spontanea in quel momento. Congedarmi mi è costato molto affettivamente, ma ero un po’ stanco”. Infatti, la formula a sorpresa usata dal campione prima di andar via è stata ” Torno a casa perché devo fare il presepe“.

Il vero motivo che ha portato Massimo ha prendere tale decisione è stato la stanchezza della solitudine come si evince dalla sue parole: “Era da due mesi che ero da solo in albergo a Roma. Ero stanco di stare da solo e durante la pandemia non è stato facile “.

Una spiegazione molto esaustiva e personale quella data dal campione. Ma, anche se ha lasciato dell’amaro in bocca al pubblico, resterà sempre amatissimo e magari, chissà, un giorno potrebbe ritornare ad essere il giocatore numero 1.

