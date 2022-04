Bufera all’Eredità, Samira fatta fuori, al suo posto arriva la più amata dell’ultimo Gf Vip. Colpa di Insinna, cos’è successo

Nel longevo programma di Rai 1, l’ Eredità, condotto da Flavio Insinna, c’è aria di cambiamenti il programma. Chi e/o cosa riguardano? Scopriamolo insieme! Il game show della nostra tv italiana che va in in onda dal 29 luglio 2002, dunque da ben 20 anni, su Rai 1 in fascia preserale. Viene realizzato nello studio 4 degli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi, Gli ideatori di tale programma sono Stefano Santucci e il nostro amatissimo Amadeus che ha lo ha anche condotto dal 2002 al 2006. Tra i vari conduttori ricordiamo anche Fabrizio Frizzi, tra i volti più noti amati dal pubblico, scomparso nel 2018, Carlo Conti e Flavio Insinna. Quest’ultimo è ancora al timone della conduzione.

In un programma cosi duraturo come l’Eredità tanti sono stati i cambiamenti, sia per quanto riguardano i giochi, sia la conduzione, sia i ‘professori’ e le ‘professoresse’. Ebbene, proprio negli ultimi giorni pare esserci un’indiscrezione dalla Rai sulla sostituzione della prof Samira Lui con una nota vip, probabilmente un’ex gieffina. Ciò ha mandato in subbuglio i fans.

Il nome che si vocifera pare essere proprio quella della bella Federica Calemme, reduce del Gf vip 6 e non solo. Tra le sue apparizioni televisive più importanti ci sono Miss Italia 2017 e Ciao Darwin. Ha partecipato, inoltre, a Stasera Tutto è Possibile in una delle edizioni condotte da Stefano De Martino. Ma, l’opportunità lavorativa più importante è però arrivata nella stagione televisiva 2019/2020, dove è stata una delle professoresse de l’ Eredità al fianco di Flavio Insinna. Dunque, la bella napoletana ha già grande esperienza per questo ruolo. Sarà davvero lei a soffiare il posto a Samira?

In realtà, le voci sono state alimentate anche da una dichiarazione della Calemme sul suo profilo Instagram. Alla domanda di qualche fan “torneresti a lavorare all’Eredità?”, ha risposto in modo positivo facendo scatenare la voglia del pubblico più affiatato di vederla ancora in tv. Effettivamente, dopo la fine del GF vip dove ha trovato l’amore in Gianmaria, l’ex gieffina non ha preso parte a nessun programma televisivo se non nel mondo della moda e social. Federica, infatti, è anche un’influencer e una modella.

Proprio nell’ultimo periodo, si deduce dal suo profilo instagram, che, la ormai fidanzata di Gianmaria Antinolfi, è sempre impegnata in shooting fotografici, anche all’estero. Del suo futuro in tv, però, non si sa nulla se non che la Calemme avrebbe voglia di parteciparvi. Ricomincerà proprio dal suo ruolo di professoressa su Rai 1? Pare proprio che a Insinna non dispiaccia affatto e che stia caldeggiando tale sostituzione. Non ci resta che attendere notizie certe dai vertici Rai.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera all’Eredità, Samira fatta fuori, al suo posto arriva la più amata dell’ultimo Gf Vip. Colpa di Insinna, cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.