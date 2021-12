Bufera Amadeus, il famoso cantante lo accusa: “Ecco perchè mi ha fatto fuori da Sanremo”. Scoppia la polemica

Pacifico Settembre, in arte Pago, non farà parte neanche quest’anno dei big del Festival di Sanremo. Il cast della kermesse, annunciato ieri 4 dicembre 2021 dallo stesso conduttore e direttore artistico Amadeus, include nomi del calibro di Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Elisa ed Emma. A commentare le scelte fatte è stato proprio Pago, che a quanto pare non ha accettato di essere escluso dalla competizione canora.

Ecco cosa ha scritto durante una sessione di domande e risposte con i suoi fan su Instagram, che gli hanno anche chiesto di commentare l’avventura al GF Vip 6 della sua ex moglie Miriana Trevisan. Pago ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram in cui, rispondendo alle curiosità dei fan, si è mostrato abbastanza rancoroso nei confronti di Amadeus e dell’organizzazione di Sanremo.

Settembre, in risposta a un follower che gli ha chiesto se fosse triste di non avere l’opportunità di cantare all’Ariston nel 2022, ha detto di essere “abituato alle porte in faccia”, facendo alcune insinuazioni. Pago ha detto sarcasticamente che non si può dire che “quelli del Festival di Sanremo” non siano coerenti in quanto, a detta sua, scelgono sempre i soliti personaggi come partecipanti.

Pago ha poi rassicurato i fan dicendo di non essersi buttato giù, nonostante tutto. Il suo rapporto con Sanremo è notoriamente teso. Già qualche mese fa il 50enne si è lamentato per non essere stato considerato per l’edizione 2021 del Festival. In quell’occasione si è detto deluso da Amadeus, che a suo dire ha fatto delle scelte dettate dal mercato. A quanto pare sarebbe stato proprio quest’ultimo l’unico ostacolo che ha separato Pago dal palco dell’Ariston. Resta da vedere se queste frecciatine stuzzicheranno Amadeus e se questo risponderà esponendo le proprie ragioni.

Pago sul percorso di Miriana Trevisan al GF Vip

Pago non ha solo risposto a domande riguardanti Sanremo. Il cantante ha anche commentato, attraverso una semplice GIF, il percorso della sua ex moglie Miriana Trevisan al GF Vip 6. L’immagine animata raffigura degli applausi. Ciò significa che Settembre sta supportando la showgirl, che ha sposato nel 2003. I due si sono separati nel 2006 per poi tornare insieme nel 2008 e lasciarsi definitivamente nel 2013. Dal loro amore è nato Nicola, il loro unico figlio, oggi 12enne. Non è d’altronde la prima volta che Pago esprime affetto per l’ex moglie durante la sua avventura all’interno della Casa: qualche settimana fa è addirittura entrato nel giardino del loft di Cinecittà per incoraggiarla.

