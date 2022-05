Bufera Amici 2023: Anna Pettinelli fatta fuori. Al suo posto un’ex allieva che diventa prof. Fan sotto choc, chi è

Dopo la finale di Amici del 15 maggio, sono tante le indiscrezioni che girano circa il nuovo cast dei professori. Non ci saranno solo nuovi allievi ma anche alcuni nuovi professori, in particolare di canto. Tra questi, infatti, si fa sempre più insistente la voce che Anna Pettinelli sia fuori dalla nuova edizione del talent e al suo posto, nelle ultime ore, pare che sia sta scelta un’ex allieva di canto. Scopriamo di chi si tratta.

Gli autori di Amici sono già all’opera per creare il nuovo cast sia di allievi che di professori e la nuova edizione tornerà a settembre, come di consueto. Tra i professori che hanno già rinnovato il contratto rientrano Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Veronica Peparini e Raimondo Todaro. Voci sempre più sicure annunciando che, invece, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini siano fuori dal cast. La prima vorrebbe dedicarsi esclusivamente al suo primo amore, la Radio; la seconda, invece, molto probabilmente, sarà impegnata nella nuova avventura di Striscia la notizia. Pochi giorni fa si vociferava che il loro posto lo avrebbero potuto prendere Vito Coppola e Arisa.

Si diceva, infatti, che Maria De Filippi stesse corteggiando, ancora una volta, uno dei ballerini di Ballando con le stelle, come accaduto già con Raimondo Todaro. Il corteggiato sarebbe Vito Coppola che sarebbe assolutamente idoneo a ricoprire il ruolo di prof di ballo e magari proprio assieme alla compagna Arisa che ha già ricoperto ad Amici il ruolo di coach di canto. Oltre a loro due, però, nelle ultime ore pare che un’altra papabile cantante, nonché ex allieva del talent, potrebbe fare il suo ritorno nelle vesti di insegnante.

La prescelta sarebbe Elodie, bomba iconica del talent Amici che l’ha vista classificarsi seconda nella quindicesima edizione. Da quel momento la sua carriera è decollata senza mai avere turbolenze. Ricordiamo la sua partecipazione come concorrente al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano Tutta colpa mia e nel 2020 con Andromeda.

Indimenticabile, invece, è stata la sua co-conduzione al festival, al fianco di Amadeus, con degli abiti che esaltavano la sua bellezza ma soprattutto con la sua bravura e la performance di ballo e canto. Inoltre, ha dato atto della sua bravura, sotto tanti punti di vista, anche nel corso di una puntata speciale de Le Iene. Insomma, il pubblico ha avuto modo più volte di apprezzarla e di valorizzare il suo talento.

Infatti è un personaggio molto amato e seguito e, sicuramente, sarebbe un ulteriore valore aggiunto nella nuove edizione di Amici. Inutile dire che, dopo la voce che sta circolando nelle ultime ore, i suoi fan sono già in fremito e si stanno appellando alla produzione del talent e a Maria per vederla nelle vesti di prof da settembre. Tali appelli saranno ascoltati? Elodie sarà la prescelta? Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

