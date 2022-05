Bufera Amici 21: Maria De Filippi litigio choc con uno dei professori. “Mi ha deluso”. Cacciato così, Fan increduli

Nelle ultime ore gira un’indiscrezione riguardo la padrona di casa di Amici, Maria De Filippi. Pare proprio che la conduttrice non sia affatto soddisfatta dell’operato di uno dei professori dell’edizione 21 a tal punto da pensare inevitabilmente a sostituirlo. Nessuno si aspettava la reazione di Maria, infatti, la notizia ha suscitato molto scalpore. Scopriamo cosa sta accadendo.

Il talent Amici 21 è ormai prossimo alla finale che avverrà domenica 15 maggio in diretta in prima serata su canale 5. Anche quest’edizione si è rivelata vincente raggiungendo sempre picchi di ascolti molto alti. Ma, si sa, ‘Queen Mary’ è sempre una garanzia. Nonostante ciò, però, stando a dei rumors, la conduttrice non è del tutto soddisfatta quest’anno. Pare proprio che uno dei coatch l’abbia delusa, suscitando in lei un forte risentimento tale da prendere una decisione inaspettata.

La persona in questione sarebbe Raimondo Todaro, professore di ballo, in coppia con Lorella Cuccarini, coatch di canto. Insieme, i due, hanno formato i ‘CuccaTodo’. Raimondo è stato, spesso, al centro del gossip quest’anno in quanto ha abbandonato il suo storico programma Ballando con le stelle per accettare il corteggiamento di Maria ed entrare a fare parte della squadra di Amici. Già questa decisione fece molto scalpore in quanto Milly Carlucci, risentita dalla scelta del ballerino, si sentì tradita. Ma, Raimondo spiegò che, dopo tantissimi anni nel programma di Rai 1, aveva bisogno di cambiare aria, anche professionalmente parlando.

Ebbene, nonostante inizialmente Maria sia rimasta lusingata dalla scelta del ballerino, ultimamente, invece, si è rivelata al quanto scontenta dei comportamenti di Todaro. Quest’ultimo, rispetto agli altri coatch, si è mostrato sempre molto pacato e ponderato se non in pochissime puntate dove, per difendere i suoi allievi, ha cacciato gli artigli. Per tale motivo, secondo i pettegolezzi, la De Filippi vorrebbe sostituirlo perché considerato spento e poco pungente a tal punto da non creare mai scontri con la Celentano, prof della squadra avversaria. Ciò, invece, avveniva spesso l’anno scorso con la Cuccarini che si è dimostrata degna delle aspettative della conduttrice.

Insomma, Maria De Filippi considera Todaro un personaggio mite che non riesce a creare discussioni, dinamiche che servono per aumentare gli ascolti e lo share del programma. Motivo che porterebbe il ballerino a non presenziare nella prossima edizione di Amici nonostante si sia trovato molto bene anche perché, ricordiamo, che lì lavora anche sua moglie, la ballerina professionista Francesca Tocca. Le voci di corridoio, dunque, sono fondate? Maria farà davvero fuori il ballerino? Manca solo una puntata alla finale e poi inizieranno i casting per la nuova edizione, dunque scopriremo ben presto le sorti di Raimondo.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera Amici 21: Maria De Filippi litigio choc con uno dei professori. “Mi ha deluso”. Cacciato così, Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.