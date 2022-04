bufera-amici-21,-raimondo-scenata-di-gelosia-a-francesca-tocca,-ecco-come-li-ha-beccati.-scoppia-il-putiferio

Ad ‘Amici’ non mancano mai le frecciatine e gli scontri tra i vari coach. La maggior parte delle volte riguardano gli allievi o la disciplina che si insegna. Questa volta, invece, c’è stata una scintilla tra Zerbi e Todaro a causa della ballerina Francesca Tocca.

Francesca Tocca è una delle veterane ballerine professioniste del talent Amci. Quest’anno, però, come non mai è stata al centro dell’attenzione poiché tra i prof di ballo della nuova edizione vi è anche suo marito Raimondo Todaro. Dopo essere stati separati per un po’ di tempo, i due, proprio da Maria De Filippi, hanno confermato di essere tornati insieme e ad essere a tutti gli effetti una coppia. Dal loro amore 8 anni fa nacque Jasmine.

Francesca è nota anche per la sua immensa sensualità sia nel corpo che nel ballo. Ciò non sfugge agli occhi di nessuno, nemmeno a quelli del Rudy Zerbi. Infatti, non è un segreto che il coach di Amici subisca particolarmente il fascino della ballerina a tal punto da non nasconderlo agli occhi del marito, che lo osserva con attenzione dall’altra parte dello studio. Todaro, in sordina, ha, però, sempre mostrato un pizzico di gelosia senza intervenire in modo eclatante.

Talvolta, però, il ballerino si è trovato costretto ad intervenire, seppur scherzosamente. L’ultima volta è accaduto proprio durante il quarto serale di Amici, nel momento del guanto di sfida tra i prof che viene consegnato sempre dalla bella Francesca. Il caso vuole che il guanto coinvolge sempre le squadre Rudy Celentano contro i CuccaTodaro. Ebbene, questa volta la passeggiata della Tocca è stato accompagnata, all’entrata e all’uscita, dallo sguardo fisso di Rudy.

Tale dettaglio non è affatto sfuggito a Raimondo che come sempre è molto vigile. Ma, questa volta, ha deciso di farlo notare a tutti commentando con Maria De Filippi: “Lascia proprio la scia quando la vede!” , imitando anche il gesto. D’altronde chi non è geloso del proprio partner ? E Todaro non ha mai fatto mistero di esserlo anche perché è un siciliano doc. Ma quanto dura la sua pazienza ? Chissà che nelle prossime serata tra i due coach non scoppi una scintilla molto più fervida viste le sottili provocazione di Rudy.

