bufera-amici-22:-veronica-peparini-cacciata-dal-programma.-lei-l’ha-presa-malissimo,-il-retroscena-choc

Il cast di Amici 22 è stato confermato ma non sono mancati retroscena e polemiche per la nuova edizione del talent. Protagonista del gossip, negli ultimi giorni, è proprio una veterana insegnante di ballo della scuola, Veronica Peparini. Quest’ultima, dopo tanti anni di collaborazione, è stata fatta fuori e il motivo sembra al quanto strano. La sua risposta non si è fatta attendere e nemmeno quella dei telespettatori che sono rimasti increduli. Ecco tutti i dettagli.

Veronica Peparini è una coreografa, ballerina e insegnante italiana che ha iniziato a danzare alla tenera età di 11 anni. E’ entrata a far parte della scuola di Amici come insegnante di danza moderna, contemporanea e hip hop nel lontano 2013. E, proprio lì, nel 2018 ha iniziato una bellissima storia d’amore con il ballerino Andreas Müller col quale convive. Ebbene, dopo tanti anni nel talent più amato dagli italiani, la sua avventura con Maria De Filippi e tutti i suoi collaboratori finisce.

Nella nuova edizione di Amici che partirà a settembre lei non ci sarà e nemmeno Anna Pettinelli, insegnante di canto. Quest’ultima, in realtà, aveva già preannunciato di voler tornare a fare il suo lavoro in radio e, inoltre, ultimamente è impegnata come opinionista a La Vita in Diretta su Rai 1. Il resto del cast è stato comunicato pochi giorni fa e tra ritorni e conferme di alcuni coach, ci sono state anche alcune polemiche. Confermati ancora una volta sono Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Tra i ritorni, invece, ci sono Arisa ed Emanuel Lo.

Ma cosa c’è dietro la scelta di non avere più la Peparini dietro la cattedra di Amici? L’indiscrezione è stata lanciata dal gossipparo Amedeo Venza, vero conoscitore di tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo. “Dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini potrebbero esserci dei malumori con il programma”. E’ stata la stessa ballerina a dichiararlo sul suo profilo instagram con poche e secche parole per poi cancellare il post.

“Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli nuovi”. Ebbene, pare proprio che la Peparini sia rimasta al quanto delusa della decisione presa dai vertici di Amici e che la teoria di Venza sia al quanto fondata anche perché ha dichiarato se sono state persone vicine sia a lei che ad Andreas a rivelare i dissapori col programma. E voi che ne pensate? Vi dispiace non vederla più? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguiteci su Google News

Bufera Amici 22: Veronica Peparini cacciata dal programma. Lei l’ha presa malissimo, il retroscena choc scritto su Più Donna da Imma Bartolo.