Bufera Amici, ex allievi contro la Celentano: “Ecco come ci bullizzava”. Episodi gravissimi, Trasmissione a rischio e Maria furiosa. Cosa succede ora

Gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi si scagliano contro Alessandra Celentano, professoressa della agognata scuola di arte che va in onda su Canale 5 e Italia 1 da moltissimo tempo. Sempre rigida e severa con i suoi allievi, la maestra non ha lasciato un buon ricordo proprio a tutti e, commentando la nuova stagione della trasmissione, un ballerino in particolare l’ha accusata di bullismo. Vediamo le sue parole: “Celentano può darsi tutti capiranno che quello che ha fatto è bullismo e la possono denunciare pure! Deve sempre avere ragione! E’ una antipatica, spero vada via”.

Sono parole dure quelle di Nicolai Gorodiskii che nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi è stato uno degli allievi di Alessandra Celentano, distinguendosi non solo per il ballo, ma anche per il suo caratterino e per i suoi commenti sempre molto diretti. Non si ferma qui Nicolai che commenta anche il ruolo professionale della maestra: “Nella danza non è arrivata da nessuna parte pure, quindi chi si crede di essere” ha concluso diventando quasi offensivo, anche perché essere un buon insegnante non vuole per forza dire essere un bravo ballerino, e viceversa.

Ma offensiva lo è stata più di una volta anche Alessandra Celentano nel corso degli anni nel talent show. Quando qualcuno non le piace, la maestra di Amici non ne fa segreto anzi, non si fa scrupoli ad umiliarlo davanti a tutta l’Italia che osserva. E’ quello che sta accadendo quest’anno, in particolare, con l’allieva di Lorella Cuccarini, Rosa Di Grazia. La ragazza è sempre vittima di commenti sgradevoli da parte della Celentano, ma è sempre difesa dalla sua insegnante che cerca di intervenire per salvarla dalle grinfie della “maestra cattiva”. Il rapporto tra le due ad Amici si è quindi notevolmente incrinato.

Sono molte le discussioni che avvengono tra le due professoresse a causa della ragazza che, impotente, subisce le angherie di Alessandra Celentano. Prima occasione di litigio, un compito che quest’ultimo ha affidato a Rosa Di Grazia, reputato umiliante da Lorella Cuccarini: durante il ballo dell’allievo di Alessandra, Tommaso, Rosa sarebbe dovuta rimanere immobile per tutto il tempo, perché a dir della maestra è in grado di essere solo una bella statuina, di certo non una ballerina. “Una scelta mortificante. Ti ringrazio perché attraverso questa mortificazione Rosa sta tirando fuori la sua fame di vita e sogni”.

Ha commentato così Lorella Cuccarini, ma le disavventure per la sua allieva non sono finite e Alessandra Celentano le ha assegnato un altro balletto, che avrebbe dovuto insegnarle lei stessa. Già dalle prima prove in sala, però, ha interrotto di continuo Rosa Di Grazia, riducendola spesso in lacrime e facendola sentire inadatta. E’ quindi intervenuta Elena D’Amario, ballerina del cast di Amici, che mandata dalla Cuccarini a seguire i miglioramenti di Rosa ha accusato la Celentano di essere troppo dura, con il solo risultato si essere cacciata dalla sala prove. I litigi tra le insegnanti, intanto, si fanno sempre più frequenti e la tensione in studio è alta. Alcune voci intanto dicono che le accuse di bullismo in una scuola come quella di Amici sono molto gravi e che la stessa Maria sta pensando di prendere provvedimenti. Che Alessandra rischi al fine il posto?

E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.