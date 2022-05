Bufera Amici, indiscrezione choc: Maria De Filippi “Ha già scelto il vincitore, Ecco come manipola il voto per lui”. Chi è

Secondo i telespettatori di Amici sono sempre più evidenti le prove del fatto che Maria De Filippi abbia un suo preferito e che faccia di tutto per renderlo il vincitore. Sicuramente la presentatrice ha molto potere riguardo al modo in cui i ragazzi vengono visti dal pubblico. Mentre durante il serale tutto si svolge attorno alle loro esibizioni, è durante il daytime che vengono fuori i caratteri, le emozioni e i sentimenti dei giovani artisti in gara. Scegliere di mandare in onda un momento piuttosto che un altro, o di concentrare le puntate su un allievo piuttosto che su un altro, potrebbe essere determinante per l’esito del programma.

I telespettatori che hanno seguito il daytime giorno dopo giorno si sono resi conto di un movimento di Maria De Filippi che non è affatto piaciuto. Tutto è accaduto quando la produzione ha aperto un televoto pomeridiano per permettere al pubblico di votare il suo studente preferito. In un primo momento, la puntata ha mostrato tutti gli allievi alle prese con le loro prove per la puntata del sabato sera. Ma la seconda parte del daytime di Amici è stata improntata tutta su un unico artista. Stiamo parlando di Luigi, cantante allievo di Rudy Zerbi che sembra aver conquistato giuria e presentatrice.

Nello specifico, il day time ha mostrato un confronto tra Luigi e Carola. I due ragazzi sono stati coinvolti da un feeling e da una simpatia che ha molto coinvolto i telespettatori, ma la giovane ballerina, sempre dedita al lavoro, non ha voluto lasciarsi andare ai suoi sentimenti per non perdere di vista il suo obiettivo. Adesso Carola è uscita dalla scuola di Amici, ma la produzione non ha perso occasione per mettere i due giovani a confronto. Un momento che ha lasciato il cantante evidentemente imbarazzato, anche perché è stato fatto davanti a tutti i suoi compagni di avventura.

Intanto ai telespettatori non è affatto piaciuta la scelta di Maria De Filippi, che è stata duramente criticata sui canali social. Dedicare il daytime a un solo allievo mentre c’è un televoto aperto sembra una manipolazione volta a farlo vincere. Leggendo i commenti del web, si vede che in moltissimi sono convinti che la presentatrice abbia già scelto il vincitore di Amici. Gli haters del cantante affermano anche che molte delle vittorie ottenute durante la puntata del sabato non sarebbero affatto meritate. Una considerazione che potrebbe mettere in ombra anche il ruolo della giuria.

Ma vediamo cosa hanno scritto sui social i telespettatori di Amici riguardo Maria De Filippi e il suo ipotetico allievo preferito: ‘Poi mi vengono a dire che Luigi non è raccomandato o comunque aiutato. Televoto aperto e clip vecchia (perché c’è anche Nunzio) con Carola’; ‘Non voglio fare polemica perché questo televoto vale poco quanto niente però con un televoto attivo, dedicare un intero daytime ad una sola persona, mi sembra da raccomandato’; ‘No no ma Luigi non raccomandato, non è incensato’. Insomma, il pubblico di Amici sembra essere convinto che ci sia una ingiustizia in corso. Al momento non ci sono prove certe.

