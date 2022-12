Bufera Amici, Lorella Cuccarini abbandona il programma. Ecco chi la sostituirà al serale

Lorella Cuccarini è ormai uno dei simboli di Amici. Negli anni si è fatta apprezzare ed amare per il suo carisma, il suo talento, per l’empatia nei confronti dei ragazzi e la determinazione con la quale li porta alla crescita ed al successo. L’abbiamo vista sia nelle vesti di maestra di canto che di maestra di ballo. Versatile e poliedrica, non ha mai sbagliato un colpo e si è sempre prestata, ironicamente, a piccoli show soprattutto con Raimondo Todaro. Ciò che la contraddistingue è anche l’autoironia ed il modo in cui tiene testa alle provocazioni degli altri insegnanti.

Insomma, Maria de Filippi ha fatto davvero centro scegliendola come insegnante ad Amici. Sebbene la sua permanenza nel programma sia amatissima dal cast, dal pubblico e dalla stessa Cuccarini, pare che non sia più così certo che sarà presente nella prossima edizione. Ad innescare il dubbio è stato il magazine Oggi, nel quale è presente una rubrica a cura del giornalista Alberto Dandolo che ha proprio trattato l’argomento. Stando alle sue dichiarazioni, Lorella Cuccarini potrebbe aver voglia di tornare in Rai. È proprio lì che è iniziata la sua carriera al fianco di Pippo Baudo.

Pare infatti che in Rai si stia pensando di creare un nuovo show proprio su misura di Lorella Cuccarini. Probabilmente potrebbe trattarsi di uno show che mescoli cronaca rosa ed attualità o anche di uno show in prime time. Se le voci che circolano sono vere, non è detto però che la Cuccarini accetti. Spetterebbe comunque a lei decidere se far parte di un nuovo show o rimanere nella famiglia di Amici, che l’ha accolta fin da subito con amore, facendola sentire parte integrante e preziosa per la trasmissione. Va anche detto però che Lorella è un’artista molto versatile, in continua evoluzione; per questo motivo, potrebbe sentire davvero l’esigenza di cambiare.

È nata in Rai con Fantastico 6, passando poi a Mediaset con il varietà Odiens di Antonio Ricci. Ha proseguito in Mediaset fino a tornare in Rai con il Festival di Sanremo del 1995. Insomma, è stato un continuo passare da una rete all’altra, soddisfacendo sempre qualsiasi tipo di pubblico e non perdendo mai il carattere dinamico e l’animo artistico variegato che la contraddistinguono. Prima di arrivare ad Amici, la Cuccarini era impegnata nella conduzione de La vita in diretta, accanto ad Alberto Matano. Tuttavia, è cosa nota che tra i due fossero nate pesanti tensioni. Difatti, alla fine, la trasmissione fu affidata interamente a Matano. Adesso la Rai ha nostalgia di Lorella? Non ci resta che scoprirlo. Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Bufera Amici, Lorella Cuccarini abbandona il programma. Ecco chi la sostituirà al serale scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Vito Califano