bufera-amici,-maria-cambia-tutto,-dal-prossimo-anno-addio-a-tutti-i-professori,-programma-stravolto.-ecco-chi-arriva

Maria De Filippi ha presentato alla Mediaset il progetto di una versione over di Amici. La sua scuola di giovani talenti ci tiene compagnia ormai da anni. I primi a partecipare, quando si chiamava Saranno Famosi, non sono riusciti tutti a sfondare nel mondo dello spettacolo. Successivamente sono arrivate le radio e le compagnie di ballo a prestare attenzione ai ragazzi, che sono diventati sempre più bravi e che rappresentano ormai delle vere e proprie promesse. Sono moltissimi i talenti che ricevono una possibilità grazie alla trasmissione di Canale 5 e che riescono a farsi conoscere non soltanto per il loro talento, ma anche per il loro carattere.

C’è una cosa che accomuna tutti i ragazzi che prendono parte ad Amici: non superano mai i 25 anni di età. Si tratta sempre di giovanissimi cantanti e ballerini in erba, dal talento evidente, che hanno tutto il tempo per farsi largo nel difficile mondo dello spettacolo e sfondare. Una scelta da considerarsi giusta, dal momento che soprattutto la carriera di un ballerino ha un tempo limitato. Un giovane di 18 anni è molto più prestante dal punto di vista fisico, ha sicuramente un largo margine di miglioramento e ottiene la possibilità di farsi conoscere dalle maggiori compagnie, sempre in cerca di giovanissimi.

Anche per un cantante cominciare in tenera età a farsi conoscere dal pubblico italiano è sicuramente un vantaggio. L’unico problema è che Amici in questo modo sembra voltare le spalle a tutte quelle persone che non hanno avuto la stessa possibilità prima dei 25 anni. Adesso Maria De Filippi sembra voler risolvere la questione, probabilmente ispirata dall’esperimento fatto da una sua collega sulla Rai. Sono due le stagioni di The voice senior andate in onda, ed entrambe hanno riscosso un enorme successo. L’idea di Antonella Clerici di dare spazio ai più adulti si è rivelata vincente.

Anche Maria De Filippi vuole seguire questo esempio. A quel che si dice dietro le quinte del mondo Mediaset, il progetto è stato già presentato ai vertici. Ma allo stesso tempo non c’è alcuna pressione da parte della presentatrice per realizzarlo e tutto è ancora molto in erba. Ma vediamo come potrebbe essere Amici over: i protagonisti avranno probabilmente dai 25 ai 40 anni. A ottobre 2022 potrebbe andare in onda la prima edizione, che durerà un mese e che verrebbe divisa in due fasi: quella iniziale con il reclutamento degli artisti e quella del serale, che li vedrebbe gli uni contro gli altri.

Anche per Amici over si parla di due squadre, la bianca e la blu, con quattro coach a guidare i due team. I professori che seguono i ragazzi durante l’anno scolastico potrebbero venire sostituiti da altri esperti di canto e ballo. Anche la stessa conduttrice potrebbe cedere il suo posto: Maria De Filippi si sta tirando sempre più indietro per delegare alle colleghe. Al timone del nuovo show potrebbero esserci Michelle Hunziker o Silvia Toffanin, anche se la compagna di Berlusconi è più quotata e già è stata designata come sua erede. Noi invece facciamo il tifo per Lorella Cuccarini. D’obbligo il condizionale, perché è ancora tutto da mettere a punto.

