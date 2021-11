bufera-amici,-raimondo-todaro-“beccato”-con-la-ballerina,-il-tradimento-a-francesca-tocca-sconvolge-il-web.-fan-sotto-choc

Raimondo Todaro è il nuovo professore di Amici. Dopo essere stato per anni maestro a Ballando con le stelle, ha deciso di virare verso Mediaset e di approdare nel programma in cui è presente da anni in qualità di professionista anche la ex moglie (che non è più ex ormai). Durante l’ultima puntata, però, riferendosi ad un’altra donna ha detto: “Mi voglio strusciare con lei“, mettendo Maria De Filippi in imbarazzo. Ma che cosa è successo?

Raimondo Todaro è un professore severo, ma sempre presente per i suoi allievi e sempre pronto ad aiutarli, supportarli, insegnare loro tutto ciò che sa. Non ha paura di dire ciò che pensa, anche se il prezzo da pagare sono i continui scontri con Alessandra Celentano, con cui spesso è in disaccordo. Sa essere ironico, ma anche duro quando è necessario. Insomma, non resta quasi mai in disparte, diventa sempre protagonista di ogni puntata. Nell’ultima, in particolare, una sua frase è rimasta impressa nella mente di tutto il pubblico. Ecco cosa ha detto.

Raimondo Todaro: “Mi voglio strusciare con lei“

Raimondo Todaro continua a battibeccare di continuo con la Celentano. Per lei, la danza è una e avere una buona tecnica è in requisito imprescindibile per diventare ballerini. Per lui, la danza è fatta di tante sfaccettature e ci sono varie doti che deve avere un danzatore: l’espressività, la capacità di emozionare, la fluidità dei movimenti, sono solo alcune delle tantissime caratteristiche che deve avere un ballerino, insieme alla tecnica.

I suoi siparietti con la Celentano, però, divertono anche tanto il pubblico, che ironicamente li chiama ‘Sandra e Raimondo’. Sembra uno scherzo del destino, ma i loro nomi sono azzeccatissimi. Nell’ultima puntata Raimondo ha detto “Voglio strusciarmi con lei” ed ovviamente questa frase ha a che fare proprio con la Celentano.

Raimondo Todaro e la Celentano: il loro ‘amore – odio’

Raimondo Todaro, durante l’ultima puntata di Amici, si è alzato in piedi per mostrare un passo ed ha preso proprio la Celentano tra le braccia per farlo. Lei si è lasciata guidare senza opporre resistenza e proprio questo ha dato il via ad un siparietto indimenticabile. Maria ovviamente non è rimasta a guardare ed ha fatto notare ad Alessandra che si è subito ‘buttata’ tra le braccia del collega e lei ha confermato che in genere non ha problemi a lasciarsi guidare nel ballo. Ovviamente tutto in toni ironici.

Ma la De Filippi non si è fermata qui. Ha proposto ai due professori di ballare insieme. Così Raimondo ha chiesto di poter ballare una bachata, dicendo proprio: “Voglio strusciarmi un po’ con la Celentano”. A quel punto i due hanno ballato al centro dello studio, scatenando forti applausi da parte di tutto il pubblico presente. Ancora una volta insomma ‘Sandra e Raimondo’ sanno come farci divertire.

