Bufera Ballando con Le stelle, Fatti fuori Matano e Mariotto. Ecco chi li sostituisce e perché. Fan increduli

Si dice che l’anno prossimo a Ballando con le Stelle potrebbe cambiare la giuria e Milly Carlucci è intervenuta sull’argomento. Il reality che vede i concorrenti sfidarsi a colpi di samba e cha cha cha è un punto fermo per la Rai. Gli ascolti sono sempre esorbitanti e riesco a battere anche le più spietate concorrenze, come quella di Mediaset con Tu Si Que Vales. La trasmissione è un vero e proprio fiore all’occhiello per la sua padrona di casa, che ne segue tutti i dettagli e cerca di accontentare il nuovo pubblico italiano desideroso di trash mantenendo pur sempre una certa eleganza che è innata in lei.

Milly Carlucci si fa affiancare da personaggi dal carattere molto forte per garantire a Ballando con le Stelle quella dose di litigi e discussioni che oggi è indispensabile in televisione. Sono le polemiche a far parlare di te, e la bionda della Rai questo lo sa bene. Ma lei ne segue le dinamiche con compostezza e cercando sempre di affrontare i problemi con diplomazia, in un contrasto che piace molto. La sua giuria, al contempo, è sempre pronta a criticare e giudicare a volte anche in modo cattivo, dando origine a dei siparietti esilaranti che spesso sono fonte di gossip.

Sono Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ian Zazzaroni i giudici che dettano legge a Ballando con le Stelle, scegliendo quali tra le coppie in gioco vanno allo scontro finale. La decisione ultima, però, è sempre quella del pubblico che sceglie i ballerini da salvare in base alle sue preferenze. La nuova stagione della trasmissione Rai comincerà il prossimo autunno ma già la produzione insieme a Milly Carlucci sono in movimento per la formazione di un cast di eccellenza. Alcune voci parlano anche di un cambiamento della giuria.

Secondo i rumors, c’è una nota giornalista e conduttrice Rai che vorrebbe entrare a far parte del mondo di Ballando con le Stelle in veste di giurata, o almeno di opinionista a bordo campo, ruolo ricoperto nell’ultimo anno da Alberto Matano. E probabilmente sarà proprio Alberto Matano a lasciare Ballando per cedere il posto alla misteriosa collega. Ma non solo. A quanto pare alcuni dissapori sarebbero sorti tra la Carlucci e Mariotto dopo l’esclusione di quest’ultimo dalla giuria del Cantante mascherato. Guillermo infatti non è stato confermato per il secondo anno.

A tal proposito, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Guillermo Mariotto ha spiegato di aver deciso di comune accordo di non far parte della giuria della seconda edizione del programma. In particolare ha fatto sapere di aver deciso di prendersi una pausa dopo l’ultima edizione di Ballando con le stelle, al fine di recuperare le energie. Il noto stilista ha infatti dichiarato: “Nessun dissapore con Milly, sono solo molto stanco. In tempi di Covid-19 è molto faticoso e impegnativo fare televisione. E nel caso de Il Cantante Mascherato anche poco remunerativo”. Parole che comunque non sono piaciute ai vertici Rai che potrebbero non riconfermarlo nella prossima stagione di Ballando. E tu che ne pensi? Scrivici la tua opinione sulla nostra pagina Facebook