Bufera Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto cacciato dal programma. “Imperdonabile ciò che ha fatto”. Fan sotto choc

A Domenica In c’è stato un momento di estrema tensione tra la padrona di casa, Mara Venier, e Guillermo Mariotto. Il programma Rai della domenica tratta ovviamente anche delle trasmissioni di successo della rete di Stato. Nelle ultime settimane, tutti gli occhi sono puntati su Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, che terminerà a breve. Una stagione che sta riscuotendo molto successo, con protagonisti in gara di rilievo. L’ultima puntata ha visto l’eliminazione di Andrea Iannone, mentre a rimanere in gioco sono: Federico Fashion Style, Morgan, Arisa, Valeria Fabrizi, Alvise Rigo e Sabrina Salerno.

Sabato prossimo invece ci sarà il ripescaggio, puntata di Ballando con le Stelle in cui una delle coppie eliminate avrà la possibilità di rientrare in gara. A tal proposito, siamo tutti curiosi di vedere se Albano tornerà in pista, dal momento che dal suo ritiro il cantante non si è più visto in studio. In molti avevano ipotizzato che la frattura della sua ballerina e insegnante fosse solo una scusa per lasciare lo show e dedicarsi ad altri impegni. Intanto, Mara Venier nella sua Domenica In da molto spazio al talent show, invitando spesso nel suo salotto i protagonisti che popolano il sabato sera Rai.

Oltre i concorrenti, a ricoprire molta importanza a Ballando con le Stelle c’è la famosa giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. A loro spetta il compito di assegnare dei punti alle performance degli aspiranti ballerini. Poi ci sono gli opinionisti a bordo campo: Alberto Matano e Roberta Bruzzone. Da quest’anno è arrivata anche Alessandra Mussolini, con il ruolo di opinionista senza posto fisso. Infine Rossella Erra, rappresentante del pubblico. E’ proprio lei che ha preso parte alla Domenica In di Mara Venier insieme a Guillermo Mariotto.

Il rapporto tra i giudici e le ultime due donne citate (la Mussolini e la Erra), non è dei migliori. Spesso il malefico quintetto schernisce e deride le uscite delle due opinioniste. Che, a loro volta, non perdono occasione per criticare i voti assegnati dalla giuria. Anche a Domenica In l’antipatia evidente nello studio di Ballando con le Stelle ha trovato il suo spazio. E’ successo quando Rossella Erra ha raccontato a Mara Venier del periodo successivo la perdita di sua madre. In quel momento, la donna ha trovato molto conforto e sostegno da parte della Queen Mediaset Maria De Filippi.

A quel punto, a Guillermo Mariotto è sfuggito un sorriso beffardo che ha fatto infuriare la zia d’Italia. Mara Venier ha perso completamente il controllo, arrivando quasi a cacciare il famoso stilista da Domenica In. “Non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più, non ridere. Se vuoi farlo, esci dallo studio. Mi stai facendo girare le palle. Tu ridevi e non era il momento di ridere, ci sono momenti in cui si può e altri no”. Fortunatamente, dopo poco la situazione è rientrata e i due si sono riappacificati. “Bisogna metterlo a posto ogni tanto. Ti perdono, facciamo pace. La prossima settimana ti faccio un collegamento con la tua mamma”.

