Bufera Ballando con le Stelle, il vip confessa tutto: “E’ una farsa, Ecco quando sarà eliminato”. Fans furiosi, Milly distrutta

Morgan è il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle più chiacchierato. E’ stato il primo a essere ufficializzato da Milly Carlucci. Poi, la sua presenza è stata messa in discussione a causa di problemi col contratto. Adesso, pare che la sua partecipazione sia limitata a sole le prime tre puntate. Dopo di che verrà eliminato. Queste almeno sono le ultime indiscrezioni che circolano sul suo conto. Ma vediamo tutto dal principio. Non è la prima volta che l’artista approda nel talent show di Rai 1. In passato aveva partecipato come ballerino per una notte, subito dopo aver lasciato la Mediaset.

Già all’epoca la scelta di Milly Carlucci di accoglierlo a Ballando con le Stelle fece molto discutere. Solo la settimana prima, Morgan era giudice di Amici di Maria De Filippi, ma in seguito a un’accesa discussione lasciò il suo posto nella squadra bianca. Per questo, la decisione della Carlucci sembrò un affronto nei confronti della moglie di Maurizio Costanzo. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e mai come quest’anno le due conduttrici sembrano essere ai ferri corti, rubandosi a vicenda personaggi importanti del loro show. Raimondo Todaro è passato su Mediaset, Arisa invece sulla Rai.

Ma tornando a Morgan, oggi l’artista rientra a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente. Pur essendo il suo nome il primo ad essere confermato da Milly Carlucci, è stato successivamente anche quello più discusso. Pare che l’ufficializzazione sia stata data prima della firma del contratto. E proprio sull’accordo economico ci sarebbero stati dei problemi. Il famoso cantante avrebbe chiesto più di quanto lo show può permettersi. Proprio ultimamente, la presentatrice ha rivelato che il cachet per la sua trasmissione è stato ridotto del 15%, rendendole molto difficile creare il giusto cast.

Non solo, Milly Carlucci ha spiegato anche che il guadagno prodotto da Ballando con le Stelle non arriva nelle tasche del programma, ma nel calderone generale della Rai. Per questo il suo talent show diventa meno competitivo. Una notizia che ha lasciato sbalordito l’affezionato pubblico della trasmissione. Anche a causa di queste motivazioni la richiesta di compenso di Morgan sarebbe stata impossibile da sostenere. Sembra però, che alla fine si sia venuti a un compromesso. Secondo quanto detto da Alberto Dandolo nel settimanale Oggi, l’artista rimarrà solo per un periodo di tempo determinato.

Morgan si sfiderà con gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle soltanto per tre puntate. Al termine di queste, ancora non è chiaro se verrà eliminato dalla giuria (insieme con il pubblico) o se verrà messa in scena una polemica ad hoc per allontanarlo. Così come è abituato a fare. L’artista è famoso per il suo carattere difficile e le sue scenate. Anche se, sul palco dell’Ariston, è stato lui stesso piantato in asso da Bugo, col quale duettava. Se la notizia fosse vera, metterebbe però in discussione la credibilità dello show. Sicuramente, i telespettatori ne sarebbero delusi. Lo scopriremo guardando le puntate che andranno in onda a partire dal prossimo 16 settembre.

