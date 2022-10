bufera-ballando-con-le-stelle,-iva-zanicchi-squalificata?-risponde-selvaggia-lucarelli,-mai-successo-prima

Ballando con le Stelle è appena iniziato e già non si fa altro che parlare del litigio tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, che ha infiammato i social. La reazione alla famosissima cantante al zero datole dalla giornalista come voto del suo ballo ha scatenato reazioni avverse. Ricordiamo che per ben due volte la donna ha ripetuto la parola ‘troia’ ridacchiando insieme al suo ballerino, Samuel Peron. Ad oggi c’è chi l’ha subito perdonata, conoscendo il suo carattere irruento e la sua capacità di dire spesso la parola sbagliata al momento sbagliato. Chi invece pensa si sia spinta troppo oltre.

Sicuramente, Selvaggia Lucarelli non ha voluto far passare la questione sottogamba. In un primo momento ha pubblicato il video della scena in cui Iva Zanicchi, dopo la sua esibizione a Ballando con le Stelle, la chiamava con quell’orribile epiteto. Le scuse sono arrivate ben veloci tramite un tweet della cantante. Ma vedendo le reazioni social in sua difesa, la giornalista ha voluto spiegare bene perché si sentisse tanto offesa. Lo ha fatto tramite un lungo post su Instagram che qui riportiamo: “Voglio dire alcune cose su quello che è accaduto ieri con Iva Zanicchi, perché trovo che al di là del caso personale e del contesto, racconti una dinamica tipica, di quelle in cui le donne si trovane spesso impantanate”.

“La dinamica è molto semplice: io a Ballando ho un ruolo che prevede una posizione di potere, ovvero quella del giudice. C’è una concorrente, Iva Zanicchi, che si mette autonomamente in condizione di essere giudicata dalla sottoscritta. Lei ha qualche decennio più di me, molti successi alle spalle. Già nelle clip che precedevano il debutto di ieri tradiva molto bene il suo pensiero, perché nel parlare di me fingeva di non ricordarsi come mi chiamo. Un atteggiamento tipico: fingo di non sapere chi sei perché non accetto di condividere lo stesso piano con te, c’è una gerarchia: io sopra, tu sotto”.

“La signora Zanicchi si è rivelata per quello che è, ovvero l’individuo tipico che quando sente la presenza di una donna accanto che occupa spazio, non ha alcuna sudditanza psicologica ed è in un contesto nel quale non esiste l’ordine gerarchico che decidi tu, va in tilt. Perde il controllo. E cosa si dice a una donna quando si deve mortificarla e rimetterla in un angolo? Puttana. E l’ha detto non una, ma due volte, ridacchiando e sussurrandolo nell’orecchio del ballerino.” Ma Selvaggia Lucarelli non ne ha solo per Iva, ma anche per Samuel Peron, storico insegnante di Ballando con le Stelle.

“Il ballerino Peron aveva risposto alla mia critica sul ballo dicendo ‘amore mio bello tu non capisci niente di ballo’. Da una parte con quell’amore mio mi ha tolto autorevolezza, dall’altra ha attaccat0 la professionalità e il ruolo che ho a Ballando con le Stelle. Ora, capirete bene che io mastico, inghiotto e digerisco sia la Zanicchi che il suo ballerino. Ma se io ho tutti gli strumenti per tornare il sabato successivo e riguardare entrambi negli occhi, il mondo è pieno di donne che hanno meno forza, esperienza, coraggio e capacità di identificare chiaramente queste dinamiche. Donne che magari si convincono davvero di essere delle bambine sceme che non capiscono un cazzo. E magari pure un po’ puttane”.

Commentate sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Bufera Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi squalificata? Risponde Selvaggia Lucarelli, mai successo prima scritto su Più Donna da Maria Costanzo.