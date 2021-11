Bufera Ballando con le stelle. Milly Carlucci da l’addio a un’altra coppia. “L’hanno distrutta, un litigio assurdo. Ecco chi va via”

Ballando con le Stelle salta una coppia, Milly corre ai ripari. C’è un ostacolo che Federico Fashion Style non riesce a superare e che sta creando problemi con la sua ballerina, Anastasia Kuzmina. Federico Lauri meglio noto come Federico Fashion Style, è diventato famoso grazie al programma di Real Time Il Salone delle Meraviglie e dopo aver avuto un programma tutto suo, Beauty Bus. Quest’anno è uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle.

Come riporta DirettaNews, ovviamente come molti sta avendo qualche problema con Selvaggia Lucarelli, con la quale in passato c’era già stata una discussione pubblica. Ma tutto sommato non se la sta cavando malissimo all’interno della trasmissione. La sua insegnante di Ballando con le Stelle però, Anastasia Kuzmina, ha rivelato proprio in puntata che anche tra di loro le cose non sono andate benissimo. Anche se sulla pista da ballo mostrano una certa sintonia, dietro le quinte infatti è tutta un’altra storia.

Ballando con le Stelle: le mancanze di Federico

I giudici di Ballando con le Stelle hanno apprezzato le ultime esibizioni di Federico ed Anastasia. Ma nonostante ciò continuano a rimproverare al parrucchiere la mancanza di emozione nel ballo. Secondo loro non riesce a lasciarsi andare e quando si racconta, soprattutto a detta della Lucarelli, non è genuino. Anche se durante l’ultima puntata Federico si è aperto parlando della sua adolescenza passata a lavorare invece che a divertirsi con gli amici

Selvaggia lo ha di nuovo attaccato: “Non credo tu sia così fragile. Io sento che tu sei ambizioso e arrogante e non così indifeso”, ha detto la giurata. Della coppia Federico-Anastasia tra l’altro non convince anche un’altro aspetto più tecnico del ballo, la mancanza di prese e sollevamenti. Questo sembra essere il punto principale di frizione della coppia, dal momento che Federico si rifiuta di provarci non sentendosi in grado

“Questo non ce la faccio, non ho la forza”, ha infatti spiegato. È poi la Kuzmina ad intervenire raccontando le discussioni che hanno avuto riguardo a tale argomento: “Per questo motivo non ci siamo parlati per tre giorni”. Sembra insomma che se non supereranno questo ostacolo, i due andranno poco lontano all’interno del programma. Ma non solo Federico e Anastasia stanno dando problemi a Milly Carlucci. A Ballando con le stelle, Milly infatti perde un’altra colonna dello show. La Milly Carlucci deve rinunciare all’idea di averlo sul palco. Il “ballerino per una sera” non potrà esibirsi, ecco cosa sta accadendo e cosa devono aspettarsi i telespettatori nella puntata di stasera di Ballando con le Stelle.