bufera-ballando-con-le-stelle,-selvaggia-lucarelli-abbandona,-la-rivelazione-di-milly;-“abbiamo-parlato-in-privato”

Uno dei personaggi più chiacchierati di Ballando con le Stelle è sicuramente Selvaggia Lucarelli, e adesso Milly Carlucci è intervenuta a rivelare dettagli sul loro rapporto lavorativo. La nuova stagione del talent show è iniziata da poco e già la giornalista è stata protagonista di molte chiacchiere. In primis, per la presenza nel cast di personaggi famosi del suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli. In molti pensano che il suo giudizio possa essere influenzato da questo rapporto personale, e il Codacons si è fatto portavoce di questo malcontento, non ricevendo però alcuna risposta da parte della produzione.

Non solo, durante la prima puntata di Ballando con le Stelle è accaduto un episodio che ha messo di nuovo Selvaggia Lucarelli al centro della discussione. Iva Zanicchi le ha dato della troia, in risposta allo zero ricevuto come votazione. Un evento che ha fatto discutere moltissimo i telespettatori e che ha acceso gli animi dei social, che si sono schierati dall’una e dall’altra parte. Oltre a questi pettegolezzi, si è discusso tantissimo della possibilità che la giornalista lasciasse la giuria. Durante l’estate si è parlato di un suo malcontento riguardo il modo in cui viene trattata.

A tal proposito è intervenuta oggi Milly Carlucci a dire la verità, intervistata da SuperGuidaTv. La presentatrice ha confermato che la presenza di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle non è mai stata messa in discussione. Ma allo stesso tempo ha ammesso che c’è stato bisogno di una chiacchierata per poterla riconfermare: “Per quanto ci riguarda Selvaggia non è mai stata in discussione, dopo qualche anno può capitare qualche momento in cui si rende necessario parlarsi e confermarsi che ci si stima e ci si vuole bene. Questo avviene nel lavoro, come nell’amicizia e nei rapporti in genere”.

Così, tutto è bene quel che finisce bene, e Selvaggia Lucarelli è di nuovo al suo posto accanto a Guillermo Mariotto, il suo compagno di cattiverie nei confronti dei concorrenti. Le voci che le avevano già trovato una sostituta in Arisa sono state definitivamente messe da parte: “Arisa è nel mio cuore ed è stata un’ottima investigatrice a Il cantante mascherato, ma non ho mai pensato a lei come giurata di Ballando con le Stelle. La mia è la giuria migliore che c’è”. Milly Carlucci è molto contenta dei personaggi che la accompagnano in questa avventura iniziata moltissimi anni fa.

E non si preoccupa dei pettegolezzi e delle critiche che sono girati intorno alle prime puntate di Ballando con le Stelle: “Sono polemiche innocenti e divertenti. Si discute di ballo, di passi, di personalità. Un grande gioco che continua in tutti i programmi Rai con grande successo. Quello che è successo tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli si è concluso con le scuse di Iva accettate da Selvaggia. Discorso chiuso”. In effetti il programma di Milly Carlucci tiene banco in tutte le trasmissioni della rete di Stato, da Domenica In a La vita in diretta, e ci appassiona tantissimo come sempre.

Bufera Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli abbandona, La rivelazione di Milly; “Abbiamo parlato in privato” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.

