bufera-ballando,-selvaggia-lucarelli-fatta-fuori,-lei-sbotta:-“non-voglio-lavorare-con-queste-persone,-ecco-cosa-hanno-fatto”

Continua il litigio via social e interviste tra Selvaggia Lucarelli e Mietta. Tutto è nato a Ballando con le Stelle, quando la cantante non ha potuto prendere parte alla serata perché positiva al Covid-19. Lavorare in Rai vuol dire sottoporsi continuamente a controlli. Tutti gli addetti ai lavori, vaccinati e non, devono presentare un tampone per entrare negli studi. Così la donna ha ben presto scoperto la sua positività, restando quindi al di fuori della competizione. Il suo ballerino, Maykel Fonts, vaccinato, è risultato invece negativo, così come gli addetti al trucco e parrucco che sono stati a contatto con lei.

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle Milly Carlucci si è collegata tramite una videocall con Mietta. A quel punto Selvaggia Lucarelli, da sempre molto attiva nella lotta ai no-vax, ha chiesto senza mezzi termini alla concorrente se fosse vaccinata. La donna si è subito messa sulla difensiva, appellandosi al suo diritto di privacy e facendo comprendere di non essersi sottoposta al vaccino. Successivamente è nata una grande polemica intorno alla questione che si rincorre ormai da una settimana. Da un lato, la cantante afferma che la giornalista non avrebbe dovuto insistere sulla questione.

Dall’altra, Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere che qualsiasi giornalista dedito al suo lavoro avrebbe posto la stessa questione. Subito sono comparse molte storie sul suo Instagram dedicate alla concorrente. Ma adesso Selvaggia Lucarelli ha parlato dell’argomento anche a Piazzapulita, dove ha affermato di non voler assolutamente lavorare con personaggi che la pensano diversamente da lei riguardo all’argomento vaccino. “Non sono disposta a lavorare con continuità, a vicinanza stretta, con persona che non si vaccina” ha affermato imperterrita.

“La domanda che ho fatto è lecita dal momento che c’è di mezzo pure la mia salute.” Non solo, Selvaggia Lucarelli ha insistito sulla questione per non far arrivare al vasto pubblico di Ballando con le Stelle un messaggio sbagliato. “Mi sembrava errato far passare il concetto che tutto sommato una persona vaccinata avesse preso il covid in un contesto dove tutti siamo vaccinati. Sul lavoro esigo che le persone che sono al mio fianco abbiano la mia stessa sensibilità e sintonia su alcuni temi”. Ma l’Italia è vasta e differente e questo non è successo nel famoso talent show di Milly Carlucci.

Mietta è stata smascherata soltanto perché risultata positiva al Covid-19. La legge prevede che per lavorare c’è bisogno di Green Pass, che si ottiene anche tramite tampone e non necessariamente tramite il vaccino. Per il resto, nessuno può entrare nel merito delle personali scelte riguardo la salute. E Selvaggia Lucarelli non può sicuramente pretendere di sapere se tutti i partecipanti a Ballando con le Stelle si siano sottoposti alle famose dosi. Quindi che farà la Lucarelli? Romarrà della sua opinione lasciando quindi la giuria di Ballando o fara una eccezione?

L’argomento Mietta rimane molto spinoso e scopriremo nella puntata di domani sera se la donna tornerà o meno a gareggiare. E in questo caso Selvaggia resterà al suo posto nella giuria di Ballando o lascerà la sua poltrona perché “costretta” a lavorare con persona non vaccinata? Intanto anche Milly Carlucci si è espressa sulla questione e non a favore di Selvaggia. Vediamo cos’ha detto:

