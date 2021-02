Bufera Casa reale, Harry attacca Kate: “Ecco con chi hai tradito mio fratello”. Il post bomba subito cancellato ma troppo tardi. Sudditi sotto choc

I tabloid britannici non hanno fatto mistero (a loro scrivere) de fatto che William non andasse proprio d’accordo con Meghan Markle. Ma ora una delle maggiori esperte di rumors reali, Katie Nicholl, ha detto a Channel 5 che la cosa, almeno inizialmente, è valsa anche nel senso opposto. Quando il principe William ha spostato Kate Middleton, infatti, Harry non sarebbe stato affatto contento e dopo ha fatto notare agli amici di come il fratello fosse diventato “estremamente noioso”. Secondo Harry, Kate teneva a guinzaglio William e quando si sono lasciati ( da fidanzati) lei lo avrebbe anche tradito con un amico comune salvo poi farsi perdonare tutto.

Intanto, la True Royalty TV ha fatto sapere che Kate e William sarebbero pronti a riconciliarsi con Harry e Meghan per il bene della famiglia reale. Ma c’è un piccolo problema. Stando al Daily Mail, Meghan non ha alcuna intenzione di andare in Gran Bretagna la prossima estate. Pensa di mandare solo Harry. Insomma la diatriba non essersi affatto placata prova ne è anche la risposta che Williame Kate hanno dovuto dare al libro scandalo che racconta di come Meghan sia stata accolta male dalla famiglia reale. Ecco che hanno detto:

Bugiardi. Inevitabile, immediata, carica di rabbia, è arrivata la replica di William e Kate, duchi di Cambridge, alle accuse mosse loro dal principe Harry e da sua moglie Meghan attraverso il libro “Finding Freedom”, libro tra i più letti del Regno Unito. I duchi esuli di Sussex lamentano il ghiaccio tirato addosso all’americana Meghan Markle fin dal suo arrivo alla Corte d’Inghilterra. Fonti vicine a William e Kate, cognati dell’ex attrice, hanno rispedito al mittente ogni addebito. Trattata male? Meghan Markle è stata invitata più volte ad Anmer Hall, fanno sapere, la residenza privatissima dei duchi di Cambridge. Non solo: quando ancora era solo la fidanzata di Harry è stata ammessa a partecipare alle feste natalizie a Sandringham, aperte solo a quelli che contano. Di più: per due anni consecutivi è stata invitata da Kate, come sua ospite, nel box di Wimbledon.

Insomma, la duchessa ha ricevuto un trattamento più che affettuoso. Di che si lamenta? Attraverso la biografia in uscita (a proposito, si dice che Harry e Meghan abbiano parlato direttamente con gli autori, come fece Diana con Andrew Morton) i duchi di Sussex avevano detto altro: Meghan sarebbe stata vittima dello snobismo di William ed ignorata da Kate. Ad Harry non va giù che il fratello gli abbia chiesto di aspettare, prima di sposarla. Amici di William hanno fatto sapere invece: “Come Harry, William ha sviluppato un radar per un certo tipo di persona. Che male c’era a chiedergli di essere cauto?”. Nei fatti la mossa di Meghan – cioè la sfida lanciata alla famiglia reale – è stata azzardata. Molto azzardata. Ci provò lady Diana a scontrarsi con la monumentale casa Windsor e ne rimase schiacciata.

Il post dello zio Kate subito cancellato che offende i Sussex: “Pagliacci, disonesti”

Ma contro i Sussex si è schierata anche la famiglia di Kate. Non è servito a Gary Goldsmith, 55 anni, cancellare il post per far sparire il suo sfogo. Anzi, così facendo non ha fatto altro che dargli maggiore risalto. Ma andiamo con ordine. Gary Goldsmith è il fratello di Carole Middleton, la madre della duchessa di Cambridge Kate Middleton, e nelle scorse ore ha pubblicato su Linkedin un post molto duro nei confronti di Harry e Meghan, intervenendo a gamba tesa su una vicenda già assai delicata per la Famiglia Reale britannica.

“Con tutto quello che sta succedendo nel mondo questi due pagliacci fanno di tutto per stare al centro dell’attenzione. Per favore, chiudete il becco e allevate il vostro bambino. Smettetela di parlare e di pretendere! Harry, hai perso tutto il nostro amore e rispetto. Meghan, sei disonesta. Tacete, qui abbiamo da fare per salvare vite e l’economia”, ha scritto lo zio di Kate. Parole che sono state subito riprese e rilanciate dai tabloid britannici, secondo cui Gary Goldsmith non sarebbe l’unico membro della famiglia di Kate Middleton ad essere sul piede di guerra contro i due reali “fuggiti” negli Stati Uniti. Non resta che attendere sviluppi. Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

