Bufera C’è posta per te, Arrivano i carabinieri dopo la puntata. Maria de Filippi nei guai, cos’è successo, Fan sotto choc

Una busta aperta a C’è posta per te non vuol dire necessariamente una famiglia riunita. Come nel caso di Carmen e Luigi Onorato, che hanno conquistato il pubblico e la stessa Maria De Filippi, corsa dietro le quinte per cercare di far ragionare il protagonista. La storia è terminata con un abbraccio tra padre e figlia e la speranza di un futuro migliore. Ma a poco tempo di distanza scopriamo, grazie a una intervista di Fanpage, che le cose non sono andate esattamente in questo modo. Anzi, è bastato poco perché i rapporti si deteriorassero nuovamente. Aggiungendo a tutto le critiche del mondo del web.

Ecco cosa ha raccontato Luigi: “Carmen ha detto tutte stupidaggini, lo fa per visibilità. Due giorni dopo la puntata mi ha chiamato per sapere come stavo, poi mi ha chiamato di nuovo perché voleva incontrarmi. Voleva riprendere le redini in mano, rientrare nella mia vita ed io le ho detto di andarci piano. Non era il caso riavvicinarsi, se io non lavoro e non ho i soldi, cosa dovrei fare?”. A essere chiamata a C’è posta per te anche Nunzia, nuova compagna di Luigi, che adesso sta vivendo le conseguenza della visibilità che la trasmissione di Maria De Filippi ha dato loro.

La donna ha raccontato in particolar modo delle critiche che stanno ricevendo sui social lei e il marito. Sappiamo dell’esistenza dei cosiddetti leoni da tastiera, che pensano di poter giudicare nascondendosi dietro un computer. Spesso le offese diventano esagerate, al punto che Luigi ha fatto un appello tramite un video di Tik Tok per invitare il popolo del web a placarsi. Nunzia, dal suo canto, cerca di discolparsi pubblicamente facendo capire che, dopo la puntata di C’è posta per te, Carmen non l’ha mai cercata. “Io le avevo chiesto di sentirci ma non si è fatta sentire. Se mi cerca le rispondo ma io non la chiamo, non saprei che dirle visto che dice cose brutte sul padre”.

“Dietro le quinte io e Maria abbiamo provato a farlo ragionare, abbiamo provato a convincerlo di riprovarci. Non era vero che la mamma non sapeva nulla, quando siamo andati a registrare la puntata ci avevano detto che la mamma sapeva tutto, lo sapevano tutti tranne noi”. Durante la puntata di C’è posta per te, infatti, la presentatrice si è spinta sin dietro le quinte per cercare di convincere Luigi ad aprire la busta e riabbracciare Carmen. Rispetto ai primi anni, oggi vediamo una Maria De Filippi nei panni di avvocato e psicologo, che cerca in tutti i modi di sistemare la situazione.

Questa volta non ci è riuscita e Luigi rimane convinto del fatto che sua figlia Carmen sia interessato a lui esclusivamente per una questione economica. La sua idea è stata confermata dal fatto che Carmen e Valentino, dopo la puntata di C’è posta per te, hanno ricevuto offerte di lavoro che però hanno rifiutato. Ma il problema maggiore di Luigi, oggi, sono le ripercussioni che la trasmissione sta avendo sulla vita di Nunzia, che lo ha costretto a rivolgersi alle autorità: “La gente ora critica Nunzia, ho chiamato i carabinieri dopo la puntata per tutelarla, abbiamo un bambino di due anni. La stanno minacciando”.

