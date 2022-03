bufera-csaba-dalla-zorza,-caduta-di-stile,-beccata-in-lingerie-dietro-le-quinte-di-cortesie-per-gli-ospiti.-eccola,-fan-sotto-choc

Csaba Dalla Zorza ha pubblicato sui suoi canali social una fotografia in reggiseno che ha lasciato i suoi follower senza parole e che ha scatenato non poche polemiche. Siamo abituati a vederla sempre impeccabile nel programma che la vede protagonista insieme ai colleghi Roberto Valbuzzi e Luca Cavani, Cortesie per gli ospiti. Si tratta di una competizione culinaria che mette alla prova le abilità e le nozioni di galateo di due contendenti, padroni di casa e cuochi al tempo stesso. L’obiettivo è cucinare pietanze prelibate e far sentire gli ospiti a loro agio, per ottenere la vittoria finale.

Csaba Dalla Zorza a Cortesie per gli ospiti rappresenta l’eleganza e la raffinatezza. E’ lei che giudica il modo in cui è stata elaborata la tavola per la cena, oppure l’accoglienza ricevuta dai padroni di casa. I telespettatori dello show sono talmente abituati a vederla in queste vesti che la fotografia provocante scattata all’interno di un ascensore li ha lasciati di stucco. Tutto è accaduto quando la donna è stata invitata alla cena organizzata dal brand Etro, di cui è una delle muse. Ovviamente ha deciso di mettersi in tiro per l’evento e di abbandonare i panni che ricopre nel programma che l’ha resa famosa. ( continua dopo la foto)

Così, mentre si apprestava a raggiungere l’evento, Csaba Dalla Zorza ha ceduto alla tentazione di scattarsi un selfie dallo specchio dell’ascensore per mostrare ai suoi follower l’abito scelto per la cena. “Lo so, le foto in ascensore sono per le adolescenti. E che avevo voglia di condividere il lato wild di questo look Etro scelto per me da Nicolò. Perché all’inizio ero perplessa. Invece aveva ragione lui. L’ho adorato nel momento in cui l’ho indossato. L’occasione era una cena. Giusto per contestualizzare la scelta. Ore non vedo l’ora di poterlo mettere di nuovo. A proposito: quando un abito mi piace lo continuo a portare con me negli anni. Anche voi?”

La stessa Csaba Dalla Zorza ha subito ammesso di non sentirsi rappresentata dall’abito scelto per lei ma, allo stesso tempo, di essere contenta di aver rischiato. Ma questo rischio non ha portato all’approvazione dei suoi follower. L’outfit è composto da una lunga gonna lavorata con intarsi e ricami sontuosi, cappotto sulle spalle con pellicciotto al collo e sotto, aperto in modo malizioso, un top in pizzo nero con merletti che mostrano in modo provocante il reggiseno sottostante. Sicuramente la donna può anche lasciarsi andare a un po’ di malizia senza dover essere criticata, ma così non è stato.

‘Voler essere sexi a tutti i costi quando non fa parte della tua persona. Quando una è se stessa non ha bisogno di pizzi e frange per affascinare, anzi. Bocciata’; ‘Se sei andata a cena in reggiseno dobbiamo aspettarci un sottotazza al posto del piattino del pane?’; ‘Il vestito indubbiamente ti sta molto bene ma non è sicuramente indicato (a mio avviso) per una cena, il reggiseno a vista non è che sia molto elegante”. Questi alcuni dei commenti dei follower, che probabilmente hanno dimenticato che questo è un tipo di eventi glamour, non una semplice cena. La risposta di Csaba Dalla Zorza è subito arrivata: “Ero una tra le più sobrie e soprattutto tra le più coperte”. E anche se così non fosse, viva chi ha il carattere per osare, ogni tanto.

