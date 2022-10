Bufera dentro la casa, ufficiale giudiziario arriva al GfVip. Ecco chi è nei guai con la legge

Sembra che i guai per Pamela Prati non siano terminati qui e adesso un ufficiale giudiziario probabilmente arriverà nella casa per notificarle un pignoramento. A farlo sapere è lo studio legale Legalteams: “Si tratta di un atto per il recupero delle spese legali dovute dalla showgirl per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile intentata contro una palestra romana.” La show girl ha perso questa causa e deve risarcire la palestra per le spese effettuate nei confronti della difesa. Sono passati anni e questo risarcimento non è mai arrivato a destinazione.

Il provvedimento quindi sarà probabilmente tenuto davanti l’Italia intera. Infatti lo studio legale fa sapere che l’ufficiale giudiziario arriverà proprio nella casa del Grande Fratello Vip: “L’atto di pignoramento, che vede come terzo pignorato anche la società produttrice del programma ove è attualmente scritturata la Prati, è stato notificato presso la casa del Grande Fratello Vip dove Pamela Prati attualmente ha domicilio secondo le regole del codice di procedura civile.” Così adesso per recuperare le spese legali effettuate dalla palestra si attingeranno i soldi dal compenso per l’attrice nel reality show.

“Pamela Prati non solo non ha ottenuto alcun risarcimento dalla palestra ma è stata condannata a rifondere le spese di lite sostenute per difendersi dalle richieste dell’artista. Peraltro, le sentenze che condannano Pamela Prati al pagamento delle spese di giudizio sono state pubblicate da diversi anni, tuttavia ad oggi recuperare le spese legali è stato impossibile”. Insomma, si prevedono nuove beghe per la concorrente del Grande Fratello Vip, molto chiacchierata sin dalla prima puntata. Staremo a vedere se il caso verrà realmente trattato da Alfonso Signorini o se verrà tenuto privato.

Intanto, Pamela Prati si è resa già protagonista di molte dinamiche al Grande Fratello Vip. E’ stata lei la musa di Marco Bellavia, il concorrente che pur essendo uscito dalla casa ha fatto parlare più di tutti a causa dei suoi problemi con la depressione. Durante il breve periodo percorso nel reality, però, l’uomo ha mostrato un grande interesse nei confronti dell’attrice, facendoci immaginare una nuova storia d’amore tra personaggi over. Relazione che entrambi meriterebbero dopo aver ricevuto moltissime batoste, come quella più famosa del caso di Mark Caltagirone.

Durante l'ultima prima serata i riflettori del Grande Fratello Vip si sono rivolti proprio verso Pamela Prati e questa incredibile storia. Alfonso Signorini ha voluto affrontare l'argomento con lei e mostrare le prove di questo rapporto che tanto ha fatto chiacchierare il pubblico italiano. Molti i messaggi che mostravano l'attrice succube e innamorata, preoccupata per i figli adottivi di questo immaginario imprenditore e pronta a sposarlo pur senza averlo mai visto dal vivo. Ancora molti sono i dubbi del suo pubblico, così come hanno dimostrato anche i commenti delle opinioniste, ma quel che è certo è che il suo è un personaggio molto interessante.

