Bufera dietro le quinte Rai, Iva Zanicchi sbraita contro Maria De Filippi “Se non la osanni ti fanno fuori” Cos’è successo

Iva Zanicchi ha affermato che mettersi contro Maria De Filippi significa non lavorare più in televisione, o almeno non sulla Mediaset. Si sa che la presentatrice è diventata la reginetta della rete di Pier Silvio Berlusconi. Tutti i suoi programmi ottengono share altissimi e ogni fascia oraria contiene un suo format. Solo di mattina non assistiamo a una trasmissione condotta dalla moglie di Maurizio Costanzo. Ma i suoi impegni non tardano ad arrivare. Subito dopo pranzo c’è l’appuntamento fisso con Uomini e Donne, quindi il daytime di Amici, che è diventato anche lo show di punta della domenica pomeriggio.

In prima serata del sabato sera, poi, c’è sia C’è posta per te che il serale di Amici, considerati imbattibili dai concorrenti della Rai. Nessun presentatore della rete di Stato accetta ben volentieri di essere messo in competizione con Maria De Filippi. Allo stesso tempo, la donna sembra essere irraggiungibile sia per i colleghi che per i giornalisti, che mantengono una forma di rispetto nei confronti della sua vita privata. La moglie di Maurizio Costanzo sembra essere al di sopra di tutto e tutti e sembra anche che non si intrometta nelle complicate dinamiche che avvengono dietro le quinte.

Non la pensa così Iva Zanicchi, che in televisione ha dichiarato che nessun personaggio del piccolo schermo può mettersi contro Maria De Filippi, pena la fine immediata del suo lavoro. Non sono stati proprio questi i termini utilizzati, ma la cantante lo ha fatto capire chiaramente. E’ risaputo che la donna non usa mezzi termini. Ogni volta che viene ospitata in qualche programma, è certo che dirà qualcosa di sconveniente. Una sua peculiarità che ci ha fatto tanto affezionare a lei, che è diventata famosa per il suo modo di lanciare delle frecciatine e tirarsi subito indietro cambiando argomento.

Questa volta a finire nel suo mirino è stata proprio Maria De Filippi. La sue parole sono state una risposta al commento che Riccardo Bocca ha fatto del programma Venus Club, in cui compare proprio Iva Zanicchi: “Un programma brutto con sciabolate di volgarità gratuite. La seconda puntata è stata inutile, inginocchiata a Maria De Filippi, con tutti i presenti, ospiti e cast, riconducibili a lei e impegnati a osannarla”. Così, quando la cantante è stata intervistata da Tv Talk, il giornalista Massimo Bernardini ne ha subito approfittato per farle sentire i commenti del collega.

E’ stato a quel punto che Iva Zanicchi ha detto la sua su Maria De Filippi e il suo ruolo in televisione: “Io stimo Maria, come tutti perché se non lo dici poi… A parte gli scherzi, la stimo ma non l’ho osannata, è una donna importante, famosa, di potere, ma non l’ho mai osannata. Se io mi tengo buona Maria e vado a fare i suoi programmi sono a posto per dieci anni, su siamo sinceri”. La cantante ha fatto capire chiaramente che se non dici che stimi la regina di Mediaset sei fuori. Al contempo, è stata sincera come sempre: chi se la metterebbe contro, volendo avere una carriera nella rete?

