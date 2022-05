Bufera È sempre mezzogiorno, l’addio di Antonella Clerici sconvolge i fan: Ecco chi la sostituisce, la collega più giovane

Bianca Guaccero lascia Detto Fatto ma potrebbe prendere il posto del mezzogiorno di Antonella Clerici, durante il periodo estivo, con un nuovo format. La televisione non si ferma e anche nei mesi più caldi bisogna dare il giusto intrattenimento a telespettatori che confidano in lei. In un primo momento si è pensato che al posto di E’ sempre mezzogiorno sarebbe andato in onda uno spin-off di Linea Verde. Ma adesso finalmente si è saputo il titolo della trasmissione che andrà in onda a partire da giugno per finire a settembre, e che avrà il nome di Camper. Il protagonista del programma estivo Rai sarà Nicola Prudente, in arte Tinto.

Come anticipa il nome dello show che prenderà il posto del programma della Clerici, il presentatore partirà per un viaggio in camper che comprenderà l’Italia intera, in lungo e in largo, per mostrare al pubblico le bellezze della nostra penisola. Perché troppo spesso viaggiamo in tutto il mondo dimenticandoci che la meraviglia è dietro l’angolo. L’uomo sarà affiancato da vari ospiti e avrà un bel da fare per tenere alti gli ascolti di quella fascia oraria. Ma sembra che la Rai abbia intenzione di affiancargli una donna e secondo Dagospia ci sarebbe proprio Bianca Guaccero. Una bella possibilità per la presentatrice che vede il suo futuro sempre più in bilico.

Ma Bianca Guaccero ha dovuto lottare per riuscire a ottenere un contratto con la produzione di Camper. A quanto si dice a viale Mazzini, in lizza per affiancare Tinto ci sarebbe stata anche Roberta Morise, appena tornata dall’Honduras. L’ex di Carlo Conti non ha avuto vita lunga a L’Isola dei Famosi, ma adesso è agguerrita più che mai per procurarsi un posto in Rai.

Intanto la Guaccero ha confermato che l’anno prossimo non sarà più alla conduzione di Detto Fatto con una battuta fatta proprio durante il programma. E’ successo nella puntata andata in onda mercoledì 13 aprile, quando la presentatrice, insieme a Giampaolo Gambi, si è cimentata nel solito teatrino che vede il Nord contro il Sud. Così, quando le è stato fatto notare il suo ormai perfetto accento milanese, lei ha affermato: “Dopo quattro anni infatti devo andare veloce veloce a casa che ho preso troppo l’accento di Milano e me ne torno in Puglia”, parole che hanno fatto capire chiaramente il suo futuro lavorativo.

Infatti sono quattro anni che Bianca Guaccero ha preso il timone di Detto Fatto, dopo che Caterina Balivo è stata promossa alla conduzione di Vieni da me. E adesso la donna ha affermato che tornerà in Puglia. Un chiaro al fatto che con la chiusura della stagione ha detto per sempre addio al programma. Insomma la speranza della Guaccero al momento di restare in Rai sarebbe proprio quella di sostituire la Clerici.

I primi pettegolezzi parlavano della scelta Rai di eliminare definitivamente Detto Fatto dal suo palinsesto. Oggi arrivano nuove notizie da viale Mazzini, secondo le quali la trasmissione verrà semplicemente spostata come orario e andrà in onda senza Bianca Guaccero. Al suo posto Mia Ceran, che si è fatta conoscere grazie a Quelli che il calcio.

A partire da settembre 2022, quindi, il pomeriggio del secondo canale della rete di Stato sarà completamente rivoluzionato. Alle ore 14 andrà in onda la rubrica di Milo Infante, mentre alle 15:15 è previsto il nuovo programma di Pierluigi Diaco, che probabilmente si chiamerà Signora mia, anche se non ne è stata ancora data conferma. Infine, Detto Fatto verrà spostato alle 17. E voi che ne pensate? Preferite la Morise o la Guaccero? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera È sempre mezzogiorno, l’addio di Antonella Clerici sconvolge i fan: Ecco chi la sostituisce, la collega più giovane proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.