bufera-flavio-insinna,-il-fuori-onda-choc-gli-fa-perdere-il-posto.-scoppia-il-terremoto-in-rai,-ecco-cos’ha-detto-di-grave

Un fulmine a ciel sereno si abbatte sull’onda emotiva e ricca di emozioni di Flavio Insinna. Il conduttore della Rai e de “L’Eredità” rischia il posto di lavoro, dopo un “fuorionda” clamoroso. Il quiz show più amato dagli italiani ha generato un picco di ascolti unico nella storia del programma. L’imprevedibilità negli studi de “L’Eredità” ha aumentato, dunque, la soglia di attenzione del pubblico, che oggi si trova a veder compromessa la posizione professionale del loro “direttore d’orchestra”. Dall’entusiasmo generale al pandemonio più totale è un attimo per i telespettatori e in particolare per Flavio che ora dovrà misurarsi di fronte alla legge…

Flavio Insinna, la lettera che mette a repentaglio il “posto fisso”

Cosa sarà successo al più simpatico ed emozionante conduttore del momento? Flavio Insinna esterna un parere personale che fa porta tutti in sede legale. Il Fattaccio è successo circa un anno fa ma la denuncia è andata avanti. Lo showman capitolino è stato messo alla “gogna” da una società che l’ha ritenuto colpevole di alcune esternazioni non consentite dalla legge.

Insinna è caduto nel “tranello” della critica, a cui è seguita una condanna per diffamazione ad opera della “Federcaccia“. L’associazione di cacciatori di animali non ha giudicato benevola, la comparazione tra lo sport in generale e “Una battuta di caccia”. Poi è arrivata per ammissione dello stesso frontman romano, il chiarimento nel “fuorionda”. “Inutile girarci intorno, ma con questo voglio dire che sono assolutamente contrariato alla caccia e alla tratta degli animali”. Un’affermazione considerata denigratoria da chi opera nella più completa forma di leggittimità, in questo settore.

Flavio Insinna si scusa per la gaffe all’Eredità

Flavio Insinna si è reso protagonista di molte gaffe e di alcuni assurdi fuori onda, al punto da essere anche messo alla gogna da Striscia la Notizia per alcuni sbagli commessi durante i suoi game show. Ma oggi parleremo della sua professionalità e del modo in cui riesce a mettere a loro agio i partecipanti, anche quando questi fanno errori imperdonabili. Perché mentre da casa, seduti sul divano, è molto semplice rispondere alle domande che vengono proposte nel gioco, in trasmissione l’ansia e l’emozione giocano brutti scherzi. Proprio come è successo a Luca che ha fatto un errore incredibile.

E’ successo a L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna che va in onda su Rai 1 nel tardo pomeriggio. Sette concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile Ghigliottina. Qui, il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le “parole indizio” per vincere. Se il presentatore ha perso il suo gioco dei pacchi, Affati tuoi, che quest’anno è stato tagliato in favore de I soliti ignoti di Amadeus, non ha perso per il momento la conduzione di questo gioco, rimanendo così un volto di punta della rete di Stato.

Flavio Insinna si è fatto conoscere negli anni dal pubblico italiano per il suo carattere indomito e per il suo modo di scherzare. Spesso poco attento al politicamente corretto, più di una volta ha detto la sua opinione pur sapendo di non ottenere il consenso dei telespettatori. Come quando ha affermato che la caccia è uno sport come tutti gli altri, attraendo su di se l’ira degli animalisti che hanno minacciato in massa di non seguire più le trasmissioni affidate a lui. Allo stesso modo, però, il presentatore si fa perdonare con il suo animo scherzoso e il suo modo spontaneo di giocare.

Flavio Insinna è il primo a divertirsi quando i suoi concorrenti sbagliano. Allo stesso tempo, cerca sempre di sdrammatizzare per non creare tensione in studio e mettere tutti a loro agio. E ci riesce bene. Negli ultimi giorni il presentatore è subito giunto in soccorso di Luca quando ha fatto un errore che ha lasciato tutti senza parole. E’ successo durante il gioco Metti – Leva – Cambia in cui i concorrenti devono sostituire la lettera di una parola per cambiarne il significato. “Quando lo canti ti fa mettere la mano sul cuore. Info” ha affermato il presentatore, per poi aspettare la risposta del ragazzo in gara.

Luca però non è riuscito a rispondere. Chiunque avrebbe potuto capire che la lettera da sostituire era la ‘f’. La parola esatta infatti era Inno. Ma il ragazzo non è riuscito a fare questo collegamento. Probabilmente, non è un grande tifoso delle nazionali italiane, dal momento che quello è il momento più popolare per stringersi a cantare la famosissima canzone. “Che peccato.. Era inno la parola corretta” ha quindi affermato Flavio Insinna, per poi sdrammatizzare subito: “Domani saremo ricevuti al Quirinale, per scusarci con chi di dovere”. Subito Luca è tornato a sorridere e ha potuto riprendere il gioco.

Scrivici la tua opinione sulla nostra pagina Facebook

L’articolo Bufera Flavio Insinna, Il Fuori onda choc gli fa perdere il posto. Scoppia il terremoto in Rai, Ecco cos’ha detto di grave proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.