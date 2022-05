Bufera Forum, Fabrizio Bracconeri confessione choc: “Barbara Palombelli mi ha fatto fuori senza cuore. Ecco la verità”

Da quando è alla conduzione di Forum, spesso, Barbara Palombelli è oggetto di critiche, anche da parte di colleghi. Fabrizio Bracconeri le rivolge pesanti accuse sul suo modus operandi e afferma di essere stato fatto fuori proprio da lei. Ecco cosa è successo.

Forum è un programma che va in onda sia su canale 5 che su rete 4 ed è trasmesso dal 1985. Il segreto del successo è la veridicità: vengono infatti portati all’attenzione del pubblico processi giudiziari reali ma ricostruiti da figuranti. Alla conduzione del programma si sono alternate nel corso degli anni solo donne: Catherine Spaak, Rita dalla Chiesa, Paola Perego e l’ultima è proprio Barbara Palombelli. La conduttrice e giornalista è stata spesso nel mirino delle polemiche, una delle ultime ha riguardato il tema del femminicidio. La sua affermazione “bisogna chiedersi se le donne hanno assunto un comportamento esasperante” ha fatto scalpore, alzando un immenso polverone anche nel mondo del web.

Sempre recentemente, Fabrizio Bracconeri si è lasciato andare ad una confessione. La sua notorietà di attore arriva nel 1987 quando interpreta Bruno in quella che ormai è una delle serie cult di Italia 1: I ragazzi della 3ª C. dal 1992 al 1995 diviene co-conduttore di Forum, in compagnia di Rita dalla Chiesa. Vi tornerà nel 2004 e lascerà il programma nel 2013, dopo aver preso parte a ben 13 edizioni del programma. Il 2013 è anche l’anno in cui Rita dalla Chiesa lascia il programma per cedere il posto a Barbara Palombelli. Sarà stata una coincidenza?

Stando ai rumors, è stato proprio il cambio di conduzione a decretare la fine della collaborazione di Bracconeri con lo storico programma Forum. Era sotto gli occhi di tutti, senz’altro, il feeling e la chimica dal punto di vista lavorativo che hanno contraddistinto il rapporto tra l’attore e l’ex conduttrice di Forum. Sono passati ormai 9 anni dall’accaduto ma Fabrizio ha deciso di rivelar, in un’intervista, alcuni retroscena rispetto al suo abbandono del programma. Stando alle sue parole, gli autori stessi del programma hanno scelto di non ricontattarlo, e scegliendo quindi di non rinnovare il contratto. Con la fine della sua collaborazione, Bracconeri rivela di aver anche smesso di seguire Forum e di aver perso lo stimolo nel farlo.

La perdita della passione nei confronti del programma è sicuramente determinata anche dalla nuova conduzione. Fabrizio Bracconeri ha infatti affermato di non apprezzare il modo in cui la Palombelli gestisce e porta avanti il programma. L’attore infatti ha sempre preferito di gran lunga la conduzione di Rita dalla Chiesa e4 continua a farlo ancora oggi. Il segreto dell’ex conduttrice era il cuore, stando alle sue parole. “ ci metteva il cuore”, ha dichiarato. Probabilmente è una frase che cerca di mettere in rilievo una contrapposizione, un contrasto netto tra le due conduzioni; un modo per insinuare che Barbara Palombelli abbia un approccio meno di cuore e più freddo.

Bracconeri ritiene però che i giurati ed il pubblico continuino a seguire Forum con la stessa passione e a commentare i fatti sempre in maniera molto sentita. Ma, a quanto pare, non si può dire lo stesso di colei che è al timone del programma. Certo, ognuno di noi può immedesimarsi in una delle sentenze sottoposte al giudizio e questo genera empatia, interessa da parte del pubblico, anche tralasciando il tipo di conduzione. Sta di fatto che nonostante la vivacità e la capacità coinvolgente di Forum, Fabrizio Bracconeri ha scelto di smettere di seguirlo, perché ritieni che manchi quel pizzico di anima che la conduttrice dovrebbe dare.

