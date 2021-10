Bufera GF Vip 6. Mediaset taglia Signorini e chiude prima. “Scoperto l’imbroglio. Ecco chi raccomanda”. Fan sotto choc

La sesta edizione del Grande Fratello Vip proprio non riesce a decollare. Nonostante il doppio appuntamento, Alfonso Signorini non vince una serata neanche per caso. Il venerdì sera italiano è una continua battaglia persa contro il colosso chiamato Tale e Quale Show, così come il lunedì sera dove stanno arrivando pesanti sconfitte da I Bastardi di Pizzofalcone. Un vero e proprio flop che potrebbe spingere gli autori a cambiare qualcosa nelle prossime settimane.

Grande Fratello Vip 6, il reality perde ancora sugli ascolti

Altra serata e altra sconfitta per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la batosta presa contro I Bastardi di Pizzofalcone che nella serata del 27 settembre 2021 si erano imposti con un netto 22% di share al fronte di un misero 19% da parte del reality, n’è arrivata un’altra tremenda contro Tale e Quale Show. Il programma di Carlo Conti ha conquistato l’ennesima serata registrando la bellezza del 22% di share pari a quattro milioni di telespettatori. Il reality di Alfonso Signorini invece si è fermato al 16% perdendo per la terza volta consecutiva contro la concorrenza targata Rai.

Grande Fratello Vip 6, cosa non convince?

Le pesanti sconfitte che sta registrando la sesta edizione del Grande Fratello Vip affondano le radici in una serie di motivi piuttosto chiari. Ad evidenziarli sono proprio i telespettatori stessi che hanno seguito le prime puntate. Pare proprio che il cast non convinca, così come la modalità di eliminazione che sembrerebbe essere una perdita di tempo: il lunedì, chi perde al televoto non viene eliminato ma rischia di esserlo il venerdì.

In più, la nuova regola che vede le due opinioniste scegliere gli immuni a seconda del loro piacere (probabilmente influenzato da Signorini) renderebbe l’intera macchina praticamente pilotata. E ancora, la decisione di non condannare alcune espressioni (Katia Ricciarelli, Soleil) o atteggiamenti (Amedeo Goria) getterebbe ulteriori ombre sul programma.

GF VIP 6, grandi cambiamento in arrivo

I risultati ottenuti finora dalla sesta edizione del Grande Fratello Vip evidenziano che c’è qualcosa che non va. Il reality è un mezzo flop e i telespettatori sono pronti a farne a meno. Dunque, cosa fare per reagire a questa crisi di ascolti? Stando ai rumors, gli autori potrebbero decidere di cambiare il giorno della messa in onda. Spostarsi dal lunedì al giovedì, dove la concorrenza è meno forte.

Ma non solo. L’idea sarebbe anche quella di eliminare il secondo appuntamento quindi di tagliare Signorini di una puntata a settimana. Il cambio potrebbe avvenire non appena terminerà Star in the Star. Con un solo appuntamento il reality potrebbe durare di più e prolungarsi come lo scorso anno, ma pare che al momento non sia questa l’intenzione dei vertici. La finale si terrà comunque il 13 dicembre 2021 e non ci saranno prolungamenti.

