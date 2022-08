bufera-gf-vip-7:-adriana-volpe-rifiuta-la-proposta-di-signorini.-e’-scontro

Gf vip 7 sta per ripartire, manca solo un mese e la porta rossa della casa più spiata d’Italia si riaprirà. Tantissime sono le indiscrezioni che stanno uscendo negli ultimi giorni. Alfonso Signorini, che sarà al timone della conduzione per la quarta volta consecutiva, ha, però, dichiarato che “Il cast resterà segreto fino all’inizio”. Infatti, l’unica cosa certa sono tre nomi: Orietta Berti e Sonia Bruganelli come opinioniste, e Giovanni Ciacci come primo concorrente ufficiale.

Lo stesso Alfonso Signorini lascia solo qualche indizio, tramite le sue instagram stories, di alcuni concorrenti già selezionati per varcare la porta rossa del Gf Vip 7. Anche la data di partenza è ancora incerta, sarà o il 12 o il 19 settembre e sarà un’edizione scoppiettante e rinnovata. Tantissime saranno le novità. Negli ultimi giorni si vociferava che il conduttore volesse avere una terza opinionista e che avesse fatto un dietro front nei confronti di Adriana Volpe. Quest’ultima è stata già concorrente della quarta edizione ed opinionista lo scorso anno al fianco della sua ‘nemica’ Sonia Bruganelli.

Ad Adriana, al contrario della Bruganelli, avrebbe fatto piacere essere nuovamente opinionista del Gf Vip. Infatti, si è detto che Alfonso ci avrebbe pensato per farla ritornare a ricoprire tale ruolo. Ma, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, pare che il ruolo scelto per lei sia un altro. Stando all’indiscrezione del portale diretto da Parpiglia, ThePipolTv, il conduttore avrebbe chiesto alla Volpe si di ritornare nel reality ma in veste di concorrente.

La sua proposta, molto probabilmente, è stata dettata dal fatto che Adriana, nella quarta edizione del Gf VIP, fu costretta ad abbandonare il reality per problemi familiari. Precisamente, era il periodo cruciale della pandemia da Covid 19 e suo suocero risultò positivo al test e in gravi condizioni. La Volpe, però, ha rifiutato categoricamente la proposta dichiarando di non voler essere nuovamente una concorrente. Anche perché, ricordiamo che come opinionista avrebbe la Bruganelli con cui ha sempre avuto molto astio.

Inoltre, senza dubbio, ci sarà rimasta male per non aver ricevuto nuovamente la proposta di ricoprire il ruolo da opinionista che tanto le è piaciuto. Dunque, tra lei e Signorini pare ci sia un po’ di gelo. Per quanto riguarda gli altri concorrenti del cast pare che i nomi più gettonati siano Antonino Spinalbese, Antonella Fiordalisi, Asia Gianese, Chadia Rodriguez, Pamela Prati, George Ciupilian, Eleonoire Ferruzzi e due ex partecipanti di Temptation Island, Valeria Liberati e Luciano Punzo. Non ci resta che attendere per avere notizie ufficiali. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Bufera Gf Vip 7: Adriana Volpe rifiuta la proposta di Signorini. E’ scontro scritto su Più Donna da Imma Bartolo.