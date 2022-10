bufera-gf-vip-7,-signorini-nei-guai,-vertici-mediaset-furiosi:-ecco-i-concorrenti-che-saranno-eliminati

Il Gf Vip 7 è iniziato da pochissime settimane ma è già al centro di continue polemiche e critiche. Sembra che il cast della nuova edizione, condotta da Alfonso Signorini, non piaccia per niente né al pubblico a casa né a tanti ex vipponi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il caso di Marco Bellavia. Quest’ultimo, ex presentatore di Bim Bum Bam, sin dall’inizio si è mostrato molto pacato e corretto, nascondendo la sofferenza che da anni lo attanaglia che lo ha portato ad abbandonare spontaneamente il reality pochi giorni fa a causa di una situazione incresciosa in casa.

La sua storia è emersa proprio nella scorsa puntata del Gf Vip. Marco Bellavia ha dichiarato, a cuore aperto, di soffrire di depressione, di aver attraversato momenti bui. E, all’interno della casa più spiata d’Italia, ciò gli ha comportato degli sbalzi d’umore e degli atteggiamenti non sempre condivisi dai suoi coinquilini. Motivo per cui nelle ultime nomination lui è stato il più votato. E’ stato in quel momento che Marco indirettamente ha chiesto aiuto, comprensione. Ha, infatti, affermato che se gli fossero stati vicino lui sarebbe riuscito nella sua missione nel reality: superare i problemi psicologici.

Purtroppo, però, la situazione è davvero degenerata. Quasi tutti i concorrenti lo hanno denigrato, definito ‘patetico’, e dichiarato di voler la sua eliminazione. Dopo aver assistito a tutto ciò, tanti sponsor del Gf vip si sono dissociati, tra cui Amica Chips. Ecco quanto dichiarato dall’ufficio stampa del marchio. “Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip. Ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono. Teniamo a chi ci segue e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola.”

Anche il marchio TooA, società che produce la macchina per il gelato, ha tuonato duramente sui social con tali parole. “La società è costernata da quanto accaduto ed ha già provveduto, attraverso i propri legali, ad inviare una nota ufficiale a Mediaset prendendo una chiara posizione in merito alle azioni, non in linea con i valori espressi da TooA, avvenute all’interno del programma. TooA ritiene il comportamento dei concorrenti della casa del Gf Vip inaccettabile e lesivo. Siamo e saremo sempre a favore dell’inclusione e a difesa dei diritti dei più deboli”. Insomma, tutto e tutti si sono scagliati contro il reality e l’atteggiamento al quanto discutibili dei concorrenti. Nessuno di questi ultimi è stato empatico e comprensivo nei confronti di Marco Bellavia, ad eccezioni di due o tre persone. A tal proposito, infatti, tantissimi ex gieffini si sono scagliati contro i vipponi.

Maria Teresa Ruta ha, addirittura affermato “Questo Gf Vip mi fa schifo”. Tommaso Zorzi, tramite instagram stories ha scritto: “La salute mentale è salute. La superficialità è complice della sofferenza. Mi permetto di parlare a nome di tutto il cast del nostro Gf5. Se hai bisogno (rivolgendosi a Bellavia) noi ci siamo. Come abbiamo sempre fatto lì dentro“. Tutti gli altri concorrenti hanno condiviso le parole dell’ex vincitore mostrando solidarietà nei confronti di Marco. L’intero popolo del web è amareggiato per quanto accaduto e chiede la squalifica immediata di quasi tutto il cast in quanto accusato di aver fatto esplicitamente bullismo nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Nella puntata di stasera, 3 ottobre, Alfonso Signorini tratterà proprio questa delicata situazione e, molto probabilmente, saranno aperti dei televoti per l’imminente eliminazione di alcuni vipponi che hanno mostrato un atteggiamento vergognoso nei confronti del loro coinquilino Marco che, pochi giorni fa, ha deciso di abbandonare la casa proprio perché non reggeva più la situazione. Addirittura si parla di squalifiche. Non ci resta che attendere stasera per scoprire cosa ne sarà del futuro dei concorrenti. Cosa ne pensate? Commentate sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Bufera Gf Vip 7, Signorini nei guai, vertici Mediaset furiosi: Ecco i concorrenti che saranno eliminati scritto su Più Donna da Imma Bartolo.