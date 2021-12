Bufera Gf Vip: Addio a 5 vip, Fatti fuori dalla casa. Gianmaria scoppia in lacrime disperato: “Mi dispiace”. Fan sotto choc

Tempo di riflessioni e scelte nella Casa del GF Vip. Il 13 dicembre si avvicina: trattasi di un giorno cruciale, ossia di quando scadrà il contratto degli inquilini, i quali dovranno decidere se restare in gioco, e quindi trascorrere le feste di Natale a Cinecittà nella casa del Gf Vip e lontani dalle famiglie, oppure se fare le valige e salutare tutti, tornando dai propri cari ma rinunciando alla possibilità di proseguire nell’avventura televisiva e, dunque, di vincerla.

A fare il punto su chi rimarrà e chi invece dirà addio ci ha pensato nelle sorse ore Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè, la quale ha fatto trapelare cinque nomi che, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, abbandoneranno il GF Vip. Tra questi c’è Aldo Montano, la cui presa di posizione ha provocato una crisi in Gianmaria Antinolfi, finito in una valle di lacrime. “Quelli che andranno via sono: Aldo, Manuel, Davide, Francesca e Katia”, ha affermato Lulù, riferendosi a Montano, a Bortuzzo, alla Ricciarelli e alla Cipriani. La principessa, in particolare, si è soffermata sul nuotatore triestino con il quale ha intrecciato un legame da montagne russe, fatto di alti, ma anche di profondi bassi.

“Per lui è già stata una grossa prova ed è fiero del suo percorso. Fa fisioterapia tre volte a settimana, deve poi allenarsi per le Olimpiadi. E perciò è giusto che pensi alla sua vita ora. Anche Katia è sicura di uscire dal Gf Vip, Alfonso non riuscirà a convincerla”, ha aggiunto Lucrezia. Certo di rimanere nella Casa è invece Giucas Casella che ha però espresso un desiderio: laddove arriverà un momento in cui non resistesse più, ha domandato di essere nominato (cosa tra l’altro contro il regolamento del reality che non contempla nomination studiate a tavolino).

La crisi di Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi, nell’aver appreso la volontà dell’amico Montano di lasciare il GF Vip, è scoppiato a piangere innanzi a Valeria Marini, Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Con il campione olimpico l’imprenditore ha legato tantissimo nelle ultime settimane. Da qui il profondo sconforto nel sapere che Aldo farà a breve i bagagli per trascorrere il Natale in famiglia. “Ragazzi dovete scusarmi se sto così, ma sto soffrendo in questo momento. So bene che ho trovato una persona speciale e resterà per sempre con me. Però il pensiero di svegliarmi la mattina e non trovarlo qua dentro mi fa crollare sono sincero”. Così l’ex di Belen, piangente.

“Lui – ha aggiunto – mi è sempre stato vicino qui dentro. Gli devo tanto e c’è stato in ogni momento. Non posso pensare di svegliarmi senza di te capisci? […] So bene che è un gioco, ma ero abituato al fatto che potevo contare sempre su di lui. Per me è stata una figura di riferimento oltre che un vero amico e dico sul serio”. Lo sfogo di Gianmaria è giunto dopo che lunedì notte Montano gli ha confidato che per lui questi sono gli ultimi giorni al GF Vip.

“Mi pare ovvio che ormai prolungheranno il tutto – ha riflettuto Aldo -. Stanno entrando sempre nuovi concorrenti. Poi ho visto che Olga è tornata in Russia, quindi sa che non finirà il 13. Se resterò qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che sei matto?! Dai ma secondo te io posso restare? Comunque no, ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale”. Ha aggiunto Montano confermando di abbandonare il Gf Vip. Per Aldo la scelta di proseguire li costringe ad abbandonare. “Una cosa se durasse solo un altro mese ma se dura di più non c’è possibilità”. Insomma il fatto che duri fino a marzo li fa automaticamente fuori.

GF Vip, Zequila depennato dalla lista delle new entry

A proposito di prolungamento del GF Vip e di new entry, il magazine Oggi ha reso noto che dalla lista dei papabili nuovi inquilini è stato depennato il nome di Antonio Zequila. Il settimanale ha aggiunto che l’attore campano non si è dato per vinto e che sta continuando a premere per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Ce la farà?

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera Gf Vip: Addio a 5 vip, Fatti fuori dalla casa. Gianmaria scoppia in lacrime disperato: “Mi dispiace”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.