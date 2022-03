Bufera Gf Vip, Addio a Katia Ricciarelli. Litigio furioso con Signorini, ecco perché l’hanno cacciata dalla puntata. Tutta la verità

Si dice che Katia Ricciarelli non stia prendendo parte alle dirette del Grande Fratello Vip a causa di un litigio con la produzione e con lo stesso Alfonso Signorini. Sin dalla prima puntata del reality il conduttore le ha dato estrema importanza. E’ stata proprio lei la prima Vippona a fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Molte attenzioni le sono state date puntata dopo puntata, innumerevoli le clip che le sono state dedicate. Ma nonostante questo la donna non è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Anzi, è stata duramente criticata e mandata via alla prima occasione.

Quest’anno il Grande Fratello Vip ha adottato una regola che ha sicuramente tutelato parte dei concorrenti. I preferiti nella casa, infatti, non potevano essere nominati e quindi eliminati dal pubblico. Una scelta che va sicuramente a tutelare i bulletti, i capi di combriccola, coloro che formano gruppo ai danni di altri. Tutto questo è stata Katia Ricciarelli nel suo percorso durante il reality, motivo per il quale la donna non è stata mai nominata fino a poche settimane dalla finale. Una tutela che ha sicuramente danneggiato ancor di più la sua immagine, scivolone dopo scivolone.

Più Katia Ricciarelli è rimasta nel Grande Fratello Vip, più i telespettatori l’hanno criticata e le hanno voltato le spalle. Mentre nei primi mesi potevamo essere abbagliati dalla sua solitudine sbandierata ai quattro venti e dalla sua vita da prima donna, che può in parte giustificare un carattere così difficile, col passare del tempo abbiamo invece cominciato a comprendere il motivo di questa solitudine. Scapperemmo a gambe levate davanti a una matrona così giudizievole e velenosa. E probabilmente, dopo la sua eliminazione, lo stesso presentatore sarà stato vittima dei suoi modi di fare.

Già durante la puntata dell’eliminazione Katia Ricciarelli ha mostrato un enorme fastidio, e ha rimbrottato più volte Alfonso Signorini quando lui ha cercato di tirarla ancora in ballo. Evidentemente la donna aveva già avuto modo di comprendere quanto il reality l’avesse danneggiata. E da quel momento non si è più presentata in studio. Non c’è certezza riguardo i litigi o i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione, ma guardando l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, potremmo pensare a un collegamento con la presenza di Clarissa Selassiè, che è stata durissima nei confronti della cantante.

Abbiamo imparato a conoscere Katia Ricciarelli durante i mesi passati al Grande Fratello Vip e possiamo soltanto immaginare il fastidio che potrebbe provare la donna nell’avere accanto questa ragazzina che l’ha offesa. E’ sicuramente vero che gli autori dello show non possono preferire la presenza di una concorrente rispetto a un’altra. La più piccola delle principesse, poi, ha preso talmente parte ai salotti televisivi da guadagnarsi un posto in prima fila, per continuare a tifare le sue sorelle. Forse per questo la lirica ha preso la decisione di non essere più presente, nonostante i continui tentativi di Alfonso Signorini di difenderla.

Per continuare ad avere news, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bufera Gf Vip, Addio a Katia Ricciarelli. Litigio furioso con Signorini, ecco perché l’hanno cacciata dalla puntata. Tutta la verità proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.