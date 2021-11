Bufera Gf Vip. Aldo Montano lascia la casa. I microfoni accessi svelano tutto. Retroscena da incubo. Fan sotto choc

Aldo Montano lascia il GF VIP. Microfoni accesi svelano il retroscena. Con la chiusura posticipata del Grande Fratello Aldo Montano ha dichiarato che lascerà sicuramente il Grande Fratello che perderà così uno dei personaggi più importanti e carismatici di questa edizione. Sono molti i concorrenti a voler lasciare la casa del Grande Fratello in caso di chiusura posticipata. Al momento, infatti, i concorrenti non sarebbero a conoscenza di quando il programma potrebbe finire.

Il Gf Vip infatti doveva finire il 13 dicembre ma la produzione ha deciso di posticipare la la chiusura al 13 di marzo. In questo caso sarà onsentito al vip in gara di decidere se restare o abbandonare la casa in quanto il loro contratto scade proprio il 13 dicembre. Quindi tutti i vip in gioco potrebbero teoricamente lasciare la casa senza alcuna penalità. Proprio per fronteggiare questa evenienza Signorini ha già annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti ( che invece avebbero contratto fino al 13 marzo appunto)

Nel caso di slittamento comunque già alcuni vip avrebbero dichiarato forfait. Il primo è stato proprio Montano. Come detto è stato proprio l’ex campione di scherma a dare l’allarme ai suoi colleghi: “La Chiusura del Gf Vip è prevista per il 13 dicembre ma secondo me potrebbe slittare”, ha infatti chiosato lo schermidore. In caso queste voci trovino conferma, ( ricordiamo che loro ancora non lo sanno) quindi, quest’ultimo ha confessato a Gianmaria Antinolfi che sarebbe pronto a lasciare la casa al 100%.

Alla domanda di Gianmaria: “Aldo se slitta il finale del Gf Vip tu lasci alla prossima puntata” Aldo Montano ha risposto sicuro: “AL 100% lascio. Non posso proprio andare avanti”. Aldo Montano sarà quindi uno di quei vip a lasciare la casa in caso di finale posticipato. Un vero e proprio smacco per tutti i fan del concorrente che sembrava uno dei papabili alla vittoria finale. Inizialmente, infatti, la redazione aveva fissato la fine dei giochi dopo 3 mesi ma, come detto, per rendere questa edizione più vivace si è scelto di allungare il brodo.

A tal proposito proprio negli scorsi giorni sembra essere arrivata l’ufficialità che vede il programma condotto da Alfonso Signorini andare avanti fino al marzo del 2022. A comunicarlo a mezzo stampa sarebbe stato lo stesso direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri. Se questa tabella di marcia venisse rispettata, dunque, renderebbe questa sesta edizione del GF Vip la più lunga di sempre con una durata superiore ai 6 mesi anche più lunga della passata edizione.

Al momento, quindi, si pensa che il Gf Vip potrebbe proseguire sino a lunedì 14 marzo. Alfonso Signorini, avrà l’arduo compito di informare gli inquilini e chiedere ai concorrenti chi ha la voglia e l’ambizione di restare fino alla fine per giocarsi la vittoria finale. Per quanto riguarda i doppi appuntamenti, quest’ultimi dovrebbero proseguire nello show almeno fino al 17 dicembre per poi fermarsi per la pausa natalizia e riprendere nel nuovo anno.

I nuovi ingressi nella casa, invece, saranno almeno 10, un numero davvero congruo e avverranno intorno la fine di novembre e l'inizio di dicembre. I nomi più quotati al momento sono quelli di Adelaide De Martino e Vladimir Luxuria. Ma ce ne sono anche altri come Vera Gemma, Luigi Matroianni e Valentina, la Fidanzata di Tommaso Eletti.

