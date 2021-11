Bufera Gf Vip, Alex e Soleil si baciano e Delia scoppia. “Tutto una truffa, Ora svelo gli accordi presi”. Mediaset furiosa

Alex Belli e Soleil Sorge si sono baciati al GF Vip stanotte, solo per finzione ufficialmente. Tutto è stato mascherato parlando di lezioni di cinema, tant’è che si sono baciate anche Soleil e Sophie Codegoni. Ovviamente i baci tra Soleil e Alex sono stati visti con occhi diversi perché, per loro stessa ammissione, c’è chimica e sintonia fra loro. Molti loro gesti sono fraintendibili, in realtà, quando giocano e scherzano fra loro sono molto complici e non sembrano solo amici. Forse stavolta si sono spinti troppo oltre. Delia Duran finora non ha reagito, ma stavolta sì. Questa dinamica però non convince del tutto il pubblico.

Stanotte Alex ha dato lezioni di cinema a Sophie e Soleil, una lezione a caso: quella sui baci. E hanno messo in pratica la teoria, quindi ci sono stati dei baci roventi tra Alex e Soleil. Ufficialmente baci recitati, ufficiosamente non si sa visto che la stessa Delia Duran stavolta non è rimasta in silenzio. Delia ha scritto una lunga lettera su Instagram stamattina scrivendo che suo marito ha parlato del loro amore e che lui è entrato nella Casa per dimostrare la persona che è. Lei sa che per Alex il GF Vip è un gioco e un’esperienza, tuttavia è del parere che lui debba assumersi le responsabilità dei suoi gesti:

“Quello che accade nella Casa del GF Vip sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco. Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio, ti dico che sono estremamente ferita e delusa perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile. […] Tutto sta cambiando. Siamo esseri umani e possiamo sbagliare, ma questo non significa perseverare. […] mi sembra di non riconoscerti perché non reagisci che alcuni gesti, decisamente troppo intimi, feriscono me e, dalla gente che ti vede, vengono fraintesi. […] Il tuo comportamento negli ultimi giorni mi sta facendo vacillare”

Delia ha proseguito scrivendo che non si sarebbe mai aspettata di vedere ciò che invece sta vedendo. Eppure, leggendo qui e là i commenti del pubblico, pare che molti non siano più disposti a credere a questo Grande Fratello Vip.

Alex, Soleil, Delia e la nuova strana dinamica del GF Vip: il Web non ci crede più

Il Web sta mormorando altro in queste ore e non sono molto solidali alla Duran. Secondo molti infatti anche quello tra Soleil e Alex sarebbe solo un teatrino e un modo per tirare dentro la stessa Delia Duran. Insomma, anche Belli farebbe parte di quei famosissimi accordi presi prima di entrare nella Casa del GF Vip . Questo perché Delia ha collaborato e continua a collaborare con l’agenzia di Corona, la stessa di cui fa parte Sophie e che avrebbe stretto patti anche con la Sorge. A quella famosa cena dove si è parlato di cosa fare e cosa non fare nella Casa c’era anche Alex Belli, per sua stessa ammissione.

Stanotte Alex e Soleil si sono scagliati nuovamente contro Gianmaria Antinolfi, ma c’era anche Sophie. Belli ha parlato dei famosi accordi e ha confermato che Sophie doveva provarci con Manuel. “Ero lì quando te lo hanno detto”, ha aggiunto. Il tavolo della ormai cena della discordia si allunga sempre di più, intanto Amedeo Venza ha parlato dei baci tra Soleil e Alex al GF Vip scrivendo che sarebbe tutta una messinscena.

Alex avrebbe dovuto provarci con qualcuno dentro la Casa in modo da creare dinamiche anche a Delia fuori dalla Casa. Con tutto ciò che ne consegue, ovviamente: visibilità, arrivo nella Casa del GF Vip , interviste, ecc. Una parte di pubblico è ormai stanca di questi giochetti che appaiono sempre più evidenti. Ma a quanto pare iniziano a essere stufi anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6, soprattutto dopo che Lulù ha sentito Alex, Soleil, Gianmaria e Sophie e ha riportato tutto agli altri.

L’articolo Bufera Gf Vip, Alex e Soleil si baciano e Delia scoppia. “Tutto una truffa, Ora svelo gli accordi presi”. Mediaset furiosa proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.