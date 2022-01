Bufera GF Vip, Berlusconi fa fuori Signorini: “Ora ha esagerato”. Ecco chi prende il suo posto. Lui furioso: “Un tradimento proprio da lei”

Il posto di Alfonso Signorini come conduttore del GF Vip è a rischio e potrebbe essere affidato ad Adriana Volpe. Già durante la scorsa edizione il direttore di Chi venne molto criticato per le sue scelte e il suo modo di gestire i Vipponi nella casa più spiata d’Italia. Ma quest’anno sta andando oltre ogni limite. E’ evidente che l’uomo ha le sue preferenze e non fa nulla per nasconderle. Del resto, il presentatore è un uomo amante del gossip e svolge questo lavoro con molta passione e partecipazione. Forse è proprio questa la chiave del successo ottenuto dal reality negli ultimi anni.

Ma i sentimenti e le opinioni di Alfonso Signorini sono decisamente troppo in vista. Questo non va bene, dal momento che in qualità di presentatore funge anche il compito di moderatore delle liti e dinamiche che accadono al GF Vip. Il suo compito dovrebbe essere quello di dare la stessa possibilità di parola a tutti i concorrenti. E’ lui infatti a scegliere i tempi televisivi, a dare e a togliere la parola, a scegliere su chi concentrarsi maggiormente. Ma non lo fa in egual misura e predilige sempre alcune Vippone in particolare che sono evidentemente le sue preferite.

Alfonso Signorini lascia moltissimo spazio a Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, che pensano ormai di essere padrone al GF Vip e continuano a imperversare sugli altri coinquilini per poi nascondersi dietro le sue gonnelle. Tanto, è chiaro che nelle puntate della prima serata non vengono mostrate le loro cattiverie, ma viene messo molto in luce il loro punto di vista. Proprio questo, probabilmente, ha permesso all’influencer di ottenere il consenso del televoto per moltissime puntate. Ma i telespettatori seguono anche le dirette quotidiane del reality e si sono resi conto della mancanza di obiettività delle clip.

Puntata dopo puntata, vediamo Alfonso Signorini decantare le sue pupille e zittire e sgridare sempre più spesso le altre Vippone, che sin dal primo momento nel GF Vip hanno condannato l’arroganza e la crudeltà, senza però essere ascoltate. Fino all’esasperazione: nelle ultime settimane abbiamo visto una Lulù Selassiè o una Miriana Trevisan perdere completamente la pazienza e rispondere finalmente a tono. Se il presentatore non da loro conto, era giunto il momento di alzare la voce. E questo ha funzionato ma allo stesso tempo ha portato il direttore di Chi a entrare nella casa per sgridarle.

Finché la cattiveria era unilaterale era la benvenuta e apprezzata da Alfonso Signorini. Quando è arrivata la risposta, però, non è andato più bene e lui è intervenuto. Un comportamento criticato dai telespettatori, che sono stufi di vedere queste preferenze. Ma pare che i vertici Mediaset abbiano accolto le lamentele e deciso di cambiare conduttore per la prossima stagione del Grande Fratello Vip. Al suo posto pare sia stata scelta Adriana Volpe. Lei è l’unica che cerca di ascoltare il parere del pubblico e spesso interviene anche contro lo stesso Signorini, come nel caso di Katia: “Ok dare una seconda possibilità, ma la santificazione è un po’ troppo”.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera GF Vip, Berlusconi fa fuori Signorini: “Ora ha esagerato”. Ecco chi prende il suo posto. Lui furioso: “Un tradimento proprio da lei” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.