Bufera Gf Vip, Berlusconi furioso con Signorini: “Inaccettabile quanto successo. Lo sostituisco, ecco con chi”. Fan sotto choc

Non è ancora finita l’edizione di quest’anno del Gf Vip, eppure già il web ha iniziato a parlare di una prossima edizione del Grande Fratello. Dopo le critiche arrivate sullo show di quest’anno, diverse voci affermerebbero che per l’anno prossimo saranno tante le cose che cambieranno: sia per quanto riguarda il format, che la conduzione. Le opinioniste non saranno le stesse, Sonia Bruganelli lo ha già confermato in diverse interviste: questa esperienza è stata una parentesi della sua vita ma non influirà sul suo lavoro dietro le quinte.

Per quanto riguarda la conduzione c’è ancora un enorme interrogativo da parte di Mediaset. Se da una parte è davvero innegabile il talento di Alfonso Signorini nella conduzione del GF Vip, dall’altra non si può neanche evitare di dire che soprattutto in questi ultimi due anni ci sono stati tanti mega scivoloni da parte del giornalista, che hanno contribuito a far perdere credibilità allo show.

C’è chi sostiene che il palinsesto farà un cambio radicale, puntando ad un nuovo volto anche nella conduzione: tentativo di svecchiare un format che ormai non riesce più ad ottenere l’attenzione del pubblico. Addirittura c’è chi pensa che la prossima conduttrice del Gf potrebbe essere proprio Adriana Volpe, unica che in questa edizione ha in effetti mostrato un po’ di buon senso e critica.

GF Vip in crisi? L’anno prossimo potrebbe tornare la versione “Nip”

L’apice della decadenza del GF Vip si è raggiunto quest’anno con i teatrini organizzati sui tre protagonisti dell’edizione: Soleil, Delia e Alex; anche il rientro di quest’ultimo nella casa ha fatto sì che il pubblico si allontanasse dall’idea iniziale di “gara”, scopo con il quale era nato il programma. Una gara in cui vinceva il più vero, colui che riusciva a trasportare se stesso in un reality senza alterare i tratti principali della sua persona, ma anche colui che riusciva ad empatizzare con il pubblico, portando valori ed emozioni in tv.

È anche superfluo specificare che l’edizione del GF Vip di quest’anno si è tenuta ben lontana da tutto ciò e le diverse polemiche da parte dei telespettatori potrebbero portare la Mediaset ad un ritorno alle origini. Le indiscrezioni presuppongono un prossimo Grande Fratello Nip, per riportare sulla via ormai persa un reality che anni addietro faceva faville. Sarà davvero questa la decisione di Pier Silvio? Dall’anno prossimo cambierà tutto?

Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche suINSTAGRAM

L’articolo Bufera Gf Vip, Berlusconi furioso con Signorini: “Inaccettabile quanto successo. Lo sostituisco, ecco con chi”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.