Bufera Gf Vip, Delia lascia Alex Belli in diretta tv. “Ecco cos’ho scoperto, ciao bello”. Entra nella casa da single, Fan increduli

Delia Duran venerdì farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. La compagna, o moglie di Alex Belli sarà infatti la prossima coinquilina vip nella casa più spiata contro il volere di Alex che invece avrebbe preferito che non accettasse l’offerta. Delia Duran infatti entrerà nella casa da single. L’attrice ha rivelato di volere un periodo di pausa dal compagno in quanto i suoi atteggiamenti dell’ultimo periodo l’hanno portata a riflettere sulla sua relazione con Soleil.

L’accusa di Delia è che Alex abbia pensato più alla sua ex coinquilina e amica che al suo dolore. L’ultimo messaggio che Belli ha dedicato alla sua Sole, infatti è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza. Delia infatti non crede più affatto che tra i due ci sia stata solo amicizia. Il collegamento è finito con una minaccia neanche troppo velata da parte di Belli: “Ciccia stai attenta che poi non si torna più indietro” ha infatti esclamato Alex, ricevendo come risposta un laconico “Vedremo”.

Delia lascia Alex Belli in diretta, inizia la nuova soap

Un’altra soap che che si ripete? sicuramente i fan saranno super curiosi di vedere come si comporterà Delia con la sua rivale Soleil. Diventeranno amiche coalizzandosi contro Alex oppure ci sarnno incandescenti scontri all’interno della casa? Sicuramente Soleil che fino ad ora è rimasta un po’ in ombra dopo l’uscita di Alex, tornerà sicuramente ad essere protagonista, ahinoi, con tante clip dedicate al triangolo amoroso più spiato e chiacchierato d’Italia. Intanto recentemente Patrizia Pellegrino ha rivelato che la storia tra Alex e la Sorge sia stata solo una finzione. Vediamo che ha detto.

Patrizia Pellegrino svela la verità su Alex, Soleil e Delia

Alex Belli ha svelato la verità riguardo al rapporto avuto con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. A quanto pare, come in molti avevamo immaginato, i due hanno intrapreso il triangolo amoroso insieme a Delia Duran al solo scopo di migliorare gli ascolti del reality show e ottenere un maggiore successo. Almeno questo è quello che ha svelato Patrizia Pellegrino nel corso di una diretta su Instagram con Clarissa Selassiè e Ainett Stephens. La donna è durata pochissimo tempo all’interno della casa più spiata d’Italia, ma non manca ugualmente di dare le proprie opinioni riguardo le dinamiche che avvengono al suo interno.

Patrizia è entrata al Grande Fratello Vip attirando subito su di se l’antipatia di Soleil Sorge. Più volte ha tentato poi di cercare di fare amicizia con l’influencer e Alex Belli, ma è stata sempre rimproverata per il modo in cui ha giudicato il loro rapporto prima di entrare. Proprio nel corso di uno di questi rimproveri, l’attore le avrebbe svelato la verità riguardo questo chiacchieratissimo triangolo amoroso e sull’ingresso di Delia al Gf Vip. Oggi la Pellegrino ha deciso di condividere la notizia nel corso della diretta con le altre due ex concorrenti. Vediamo nello specifico cosa ha raccontato.

“Nella mia clip su Soleil avevo detto anche che era simpatica, ma al Grande Fratello Vip hanno tagliato il primo pezzetto e hanno lasciato soltanto la seconda parte. Quando poi l’ho conosciuta lei è stata anche abbastanza carina con me, perché all’inizio è stata dura, poi è cambiata. Una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto ‘sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda è un po’ montata per la trasmissione’. Quindi mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto per il programma. e che Delia lo sapeva”

Quindi Patrizia Pellegrino ha continuato dicendo che era tutto montato ad arte per fare presa sui telespettatori del Grande Fratello Vip: “Per far in modo che lo show e clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare. Quando ho sentito questa cosa mi sono stranita e ho detto ‘scusate io non l’avevo capito’. Oddio perché sgancio sempre queste bombe, io non vorrei farlo e invece mannaggia”. Ma è stato troppo tardi e il popolo del web ha subito fatto notare questo dettaglio. Così come l’altra ex concorrente del reality show.

Ainette Stephens, che è sempre stata contro Alex Belli e Soleil Sorge, glielo ha fatto notare: “Oddio lo sai che hai appena sganciato una bomba in diretta? Amore viva la verità vediamola in questo modo tesoro”. Quel che sembra strano è che se davvero l’attore avesse usato queste parole riguardo il suo rapporto con l’influencer, i telespettatori se ne sarebbero sicuramente resi conto. Molte persone sono sempre sintonizzare per scoprire i dettagli riguardo il Grande Fratello Vip. Vera o non vera, comunque, la storia continua e a breve entrerà Delia Duran nella casa per continuare la soap opera.

