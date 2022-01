Bufera Gf Vip, Dopo la diretta Soleil crolla e confessa tutto: “Hanno organizzato tutto per la tv. Io me ne vado”. Signorini furioso

Il GF Vip 6 è andato in onda con la trentaquattresima puntata nella prima serata di venerdì. Alfonso Signorini ha iniziato la serata tornando su una questione che ha sconvolto la Casa di Cinecittà: Nathaly Caldonazzo ha battuto Soleil Sorge al televoto, divenendo la nuova preferita dal pubblico. È ormai evidente che si sono creati due gruppi e chi è schierato dalla parte della showgirl ha ovviamente festeggiato di fronte a questo risultato. Dall’altra parte, il malumore si è fatto sentire. Ed ecco che il padrone di casa rincara la dose e cerca di vederci chiaro con questi schieramenti.

Mettendo da parte Katia Ricciarelli e dall’altra Nathaly, ha chiesto agli altri Vipponi di scegliere da che parte stare. Dalla parte della Caldonazzo vi sono Manuel, Giacomo, Lulù, Federica, Jessica, Alessandro, Basciano, Miriana e Gianmaria. Invece, con Katia si sono schierati Davide, Giucas, Kabir, Manila, Soleil, Valeria, Carmen e Barù. La scelta di quest’ultimo è stata inaspettata, visto che la maggior parte del pubblico del GF Vip 6 si aspettava di vederlo contro il soprano, soprattutto dopo i suoi recenti attacchi.

Si è accesa subito dopo una discussione tra Nathaly e Valeria Marini. Tra le due è chiaro che non corra buon sangue. È quasi arrivato il momento per Delia Duran di entra nella Casa del GF Vip come un concorrente ufficiale, prima però ha dato inizio a un confronto a distanza con Alex Belli. Non ha chiuso la loro relazione, ma si aspetta che ora l’attore faccia qualcosa per riconquistarla. Invece, lui ha assicurato di aver ritrovato una donna cambiata, diversa da quella che ha conosciuto.

La puntata del GF Vip è andata avanti con Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. In diretta, quest’ultima ha potuto leggere un Tweet condiviso fuori dalla sua migliore amica. Ad attenderla fuori non c’è nessun ragazzo, dunque è totalmente libera. Ma Gianmaria gli fa sapere che, però, non sarà mai la seconda scelta di nessuno. A questo punto, ha avuto la possibilità di rivedere sua mamma Esmeralda.

Un momento commovente per Antinolfi, che non è riuscito a trattenere le lacrime. Sua madre si è dichiarata fiera del suo comportamento al GF Vip, contenta della buona educazione che sta dimostrando. Subito dopo si è passati a un momento completamente diverso, ovvero ricco di tensioni. Al centro della scena è finito il triangolo Alessandro Basciano – Sophie Codegoni – Jessica Selassié.

Dallo studio, Clarissa consiglia alla sorella di stare attenta all’ex tronista. Ma sembra che da parte della principessa non ci sia la reale volontà di inserirsi nella ‘coppia’ Basciano-Sophie. È arrivato finalmente il momento di far entrare nella Casa di Cinecittà Delia Duran, che ha subito avuto un confronto con Soleil Sorge, ovviamente. Durante la discussione, l’ex corteggiatrice ha parlato di “farsa televisiva”, accusando sia lei che Alex Belli. Ma gran parte del pubblico del GF Vip crede che dentro questa ‘soap’ ci sia anche la stessa Soleil, che da qualcuno viene considerata come una vittima. I telespettatori si dicono stanchi di tutta questa situazione, anche perché la litigata è andata avanti per diversi minuti.

È chiaro che le due daranno vita a nuovi scontri nei prossimi giorni. Signorini ha dovuto annunciare poi l’eliminato della 34esima puntata del GF Vip: Carmen Russo, con il 22% dei voti (Soleil 43% – Federica 35%). Successivamente, Barù ha conquistato la scena. Ha ammesso che fuori era molto più felice perché poteva rispettare i suoi desideri più intimi. Nella Casa è come se stesse vivendo una sorta di percorso “detox”. Tutte le donne presenti nel reality promuovono Barù, per cui spendono sempre parole positive. Clarissa e vari telespettatori sono convinti che il gieffino possa fare coppia con Jessica in futuro. Ma il concorrente ha deciso di non sbilanciarsi stasera.

Come accade solitamente quando la puntata va verso la conclusione, Signorini ha annunciato l’inizio delle nomination! Sono stati resi immuni nella Casa: Manila, Manuel, Katia e Soleil. Sonia e Adriana hanno scelto rispettivamente Davide e Nathaly. Ma prima ancora di iniziare, il padrone di casa ha preferito far conoscere meglio Alessandro Basciano. Ha un figlio Nicolò e stasera ha avuto modo di parlare del loro rapporto, nella Mistery Room. Ha ammesso in questa circostanza di non essere stato molto presente per il bambino “ultimamente”.

Di fronte al video messaggio del figlio, Basciano non ha trattenuto le lacrime e si è lasciato andare a un pianto liberatorio. Ed ecco finalmente Signorini ha iniziato le nomination, dopo delle quali sono finiti al televoto: Federica, Kabir, Giacomo e Valeria. A fine puntata, Soleil ha avuto un crollo, causato dall’arrivo di Delia.

Miriana ha nominato Giacomo e Valeria;

Gianmaria ha nominato Kabir;

Lulù ha nominato Giacomo e Valeria;

Sophie ha nominato Kabir;

Barù ha nominato Sophie;

Giacomo e Valeria hanno nominato Federica;

Kabir ha nominato Gianmaria;

Alessandro ha nominato Kabir;

Jessica ha nominato Giacomo e Valeria;

Giucas ha nominato Federica;

Katia ha nominato Federica;

Nathaly ha nominato Giacomo e Valeria;

Manila ha nominato Federica;

Manuel ha nominato Federica;

Davide ha nominato Federica;

Soleil ha nominato Miriana.

Delia Duran attaccata da Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: “E’ una farsa televisiva”

Successivamente Soleil Sorge ha attaccato nuovamente Delia Duran al GF Vip 6 asserendo di non capire perchè sia entrata nella casa più spiata dagli italiani invece di cercare di salvare il proprio matrimonio con Alex Belli. Per tale ragione Soleil Sorge ha sferrato l’ennesima frecciata velenosa nei confronti di Delia Duran: “Questa è una farsa televisiva…L’unica cosa vera è il mio rapporto con Alex…” Delia Duran, che poco prima si è confrontata con Alex Belli al Grande Fratello Vip, ha subito ribattuto: “Sei andata oltre…”

