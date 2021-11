Bufera Gf Vip, fuorionda choc della Ricciarelli smaschera Signorini: “Ecco quando sarò eliminata e chi vince” Berlusconi furioso

Gf Vip 6, un concorrente anticipa la classifica finale: “Io arriverò terzo”. Alcune concorrenti si trovano a discutere della finale del reality a cui stanno partecipando. Alcune Vip riflettono già sulla possibile classifica finale del Grande Fratello, ignari che l’ ultima puntata del reality show è prevista per Marzo 2022. Francesca Cipriani e Carmen Russo rivelano di essere stupite per l’eliminazione di alcuni concorrenti, che a parer loro potevano vincere anche l’ edizione. La Cipriani si è anche sbottonata su alcuni pronostici che avrebbe letto sui tre finalisti.

Francesca Cipriani e Carmen Russo proiettate verso la finale

Riflettendo sulle scelte fatte dal pubblico, Francesca Cipriani e Carmen Russo parlano della possibile classifica finale e del vincitore del Grande Fratello Vip: “Sono uscite persone che meritavano ed invece restano altre che secondo me non sono così sincere”. Esordisce così la Cipriani, facendo poi un ipotesi sul podio della sesta edizione del Gf Vip: “Manuel e Aldo se la giocano, primo e secondo posto. Però io pensavo anche Samy, era genuino così dolce e sincero. tutto il rispetto per gli altri, ma doveva restare Samy”. La showgirl ha rivelato di esser rimasta molto sorpresa per l’ uscita di Samy Youssef dalla casa, al punto che tornata a casa rivedrà tutte le puntate del reality per capire come mai siano avvenute alcune eliminazioni a suo parere ingiuste.

Francesca Cipriani e la confessione sulla classifica finale del Gf Vip 6

Nel medesimo discorso con Carmen Russo, la prorompente Francesca Cipriani ha confessato di aver letto alcuni pronostici presenti in giro sul web prima del suo ingresso nella casa del Gf Vip: “I blog che parlavano di scommesse davano per vincente Manuel al primo posto, poi Sophie e io al terzo. Erano le classifiche per la finale fatte dagli scommettitori”, ha ammesso Francesca.

Carmen ha dichiarato di non credere a queste ipotesi seppur siano molto accreditate e di vivere la sua esperienza senza pensare al risultato finale. La classifica svelata da Francesca Cipriani si rivelerà veritiera? Al momento quelle degli scommettitori non possono che essere mere ipotesi, visto che a breve entreranno nuovi concorrenti nel Gf Vip.

GF Vip, Ricciarelli ‘scivola’ e rivela quando le scade il contratto: la data x

La soprano, inavvertitamente, rivela la data relativa alla scadenza del suo contratto con il Grande Fratello Vip. Katia Ricciarelli non si morde la lingua in tempo e spoilera quando il suo contratto al Gf Vip terminerà. La soprano, a colloquio con Davide Silvestri, ha rivelato fino a quando, carte alla mano, ha dato disponibilità alla trasmissione per restare nella Casa più spiata d’Italia. Dopodiché non è detto che per forza lascerà il gioco (anche se pare intenzionata a farlo). L’ex di Pippo Baudo potrebbe infatti decidere, laddove non venga eliminata prima, di proseguire comunque l’avventura televisiva. A livello contrattuale, però, lei, per il momento, avrebbe firmato fino a lunedì 13 dicembre. Silvestri stava scherzando con Katia, dicendole di aver trovato il modo per farla restare nella Casa del Gf Vip. La Ricciarelli, in un attimo di rilassamento e scordandosi delle telecamere, si è lasciata sfuggire uno spoiler che non avrebbe dovuto trapelare. “No (non resto, ndr), Tengo u contratto fino al 13 di..”, ha commentato l’artista, imitando la cadenza meridionale e non svelando il mese a cui fa riferimento la data 13. Tuttavia ci sono pochi dubbi sulla questione: trattasi quasi certamente del 13 dicembre. Motivo? LEGGI ANCHE—> Bomba Gf Vip, Signorini ai ferri corti con la produzione: “Inaccettabile. Me ne vado. Ecco cos’è successo”. Berlusconi furioso Perché, inizialmente, quando il Gf Vip è cominciato il 13 settembre 2021, la data provvisoria finale dello show era stata calendarizzata, guarda caso, per il 13 dicembre. Lo aveva sottolineato pure Aldo Montano nella clip di presentazione. Mediaset ha poi deciso di prolungare il programma, forte dei buoni ascolti riscontrati da Alfonso Signori&Co, allungandolo addirittura fino a marzo 2022. Tale modo di procedere lo si è già visto lo scorso anno: anche allora il GF Vip ottenne un ottimo riscontro di share e i vertici del Biscione decisero di spostare a marzo (e non a dicembre) l’ultimo atto della trasmissione. Il nodo contrattuale dei partecipanti, però, è molto probabile che abbia avuto un differente iter. Non è escluso, anzi è più che verosimile, che gli inquilini abbiano firmato contratti con relative penali fino al 13 dicembre. E poi? E poi, si dovrebbe procedere proprio come nella quinta edizione del reality: coloro che vogliono tornare a casa per le feste natalizie saranno liberi di lasciare il gioco, coloro invece che vorranno proseguire la loro avventura televisiva potranno continuare. Per continuare ad avere news, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM LEGGI ANCHE—> Dramma Elisa Isoradi: “Come una barbona da tre giorni per strada. Non ha più nulla”. Cosa è successo, la foto choc

L’articolo Bufera Gf Vip, fuorionda choc della Ricciarelli smaschera Signorini: “Ecco quando sarò eliminata e chi vince” Berlusconi furioso proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.