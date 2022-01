Bufera GF Vip, Guai per Signorini, Katia scatenata: “Scimmia dalle cosce aperte”. Ora è troppo, Gf perde gli sponsor. “Va cacciata subito”

Il GF Vip ha perso diversi sponsor a causa dei comportamenti di Katia Ricciarelli. Ai telespettatori non è passato inosservato il fatto che i Vipponi hanno dovuto eliminare dagli scaffali diversi prodotti, dopo essere stati chiamati in confessionale. Tutto questo è accaduto dopo che il popolo del web ha iniziato a lamentarsi dei comportamenti e delle esagerate parole utilizzate dalla soprano, che sin dal primo giorno nella casa più spiata d’Italia non ha risparmiato nessuno. Sicuramente la cantante è abituata a essere una prima donna e a non venir mai contraddetta.

C’è anche da dire che spesso esagera nei giudizi e che è convinta di poter trattare i coinquilini del GF Vip senza alcun minimo di rispetto. E’ accaduto, ad esempio, con Lulù Selassie, che è stata definita una carogna solo per non essersi dissociata dalle parole utilizzate dalla sorella Clarissa nei confronti di Manila. Ma non solo, Katia dopo la puntata di ieri sera ha definito Lulù: “Scimmia dalle cosce aperte”. La soprano ha quindi pensato bene di offendere le tre principesse, al contrario di gran parte del pubblico. Lulù e Jessica hanno dimostrato di stare accanto alla loro sorellina, uscita dal reality, nonostante questo comportasse critiche e litigi all’interno. ( continua dopo la foto)

Non contenta, Katia Ricciarelli ha cominciato a nutrire un’antipatia anche nei confronti di Manuel, soltanto perché questo non si è schierato contro la sua fidanzata. Insomma, chi non volta le spalle ai suoi cari per darle ragione è da eliminare. Da quel momento sono iniziate critiche nei confronti del ragazzo che nel GF Vip trova moltissime difficoltà a causa del suo stato fisico. In particolare, la donna si è lamentata più volte del fatto che lui non chiude la porta scorrevole quando entra in casa. Commento che le è stato rimproverato anche dai suoi alleati, che le hanno fatto notare quanto potesse essere complicato per lui.

Infine, l’abbiamo vista molte volte scagliarsi contro Miriana. La donna non ha colpe se non quella di provare piacere nell’essere corteggiata al GF Vip. Ma sembra che il suo comportamento le abbia fatto meritare l’appellativo di mantide. Ma questo è nulla: Katia Ricciarelli le ha dato più volte della leggera, ricordandole la presenza di un figlio fuori dalla casa che la guarda. Facendo capire chiaramente di avere una ideologia sessista. Mentre un Alessandro Brasciano, anche lui papà, può provarci a destra e a manca senza essere rimproverato, una Trevisan non può fare lo stesso che diventa una “sciacquetta”.

Tutto questo è talmente sgradevole che non sembra neanche completamente frutto del sacco di Katia Ricciarelli. Ma potrebbe essere che la soprano, dall’alto del suo essere una prima donna, sia in realtà succube della vera reginetta del GF Vip, che si distingue sempre per la sua schiettezza a volte anche cattiva: Soleil Sorge. La giovane influencer è sempre alle spalle della più anziana Vippona, pronta a darle i suoi consigli o, più verosimilmente, a dirigerla.

Intanto, finalmente il pubblico si è stancato e gli sponsor, ritirandosi, hanno lanciato un duro messaggio. A quanto pare infatti molte marche hanno deciso di ritirare dalla casa i loro prodotti proprio dopo le richieste del pubblico del Gf Vip che ha chiesto loro di prendere posizione contro la Ricciarelli. Insomma una cosa che è costata cara alla produzione e a Signorini. E’ giunto il momento di seri provvedimenti disciplinari in quanto in edizioni passate si eliminavano i concorrenti per molto meno. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera GF Vip, Guai per Signorini, Katia scatenata: “Scimmia dalle cosce aperte”. Ora è troppo, Gf perde gli sponsor. “Va cacciata subito” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.